Стрельба по конгрессменам рядом с Вашингтоном: Что произошло

В городе Александрия в штате Вирджиния неизвестный мужчина открыл огонь во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса.





Ранения получили координатор фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис и еще четыре человека. По данным Fox News, среди раненых помощник конгрессмена и двое полицейских.





Состояние Скалиса оценивают как стабильное, у него ранение бедра. Конгрессмен был ранен прямо на поле.





Свидетель произошедшего, конгрессмен Моррис Брукс рассказал, что Скалис успел закричать, что он видит винтовку.









Josh Caplan @joshdcaplan

Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice.

15:11 - 14 Jun 2017





Предварительно, стрелок - белый мужчина. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой и произвел более 50 выстрелов, когда на поле собрались 15-25 человек.





Стрелок задержан, его подстрелил полицейский.





"Конгрессмен Стив Скалис от Луизианы, настоящий друг и патриот, получил тяжелое ранение, но он быстро поправится. Наши мысли и молитвы с ним", - позже написал Трамп в своем Twitter.





Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.

15:48 - 14 Jun 2017





В офисе Скалиса сообщили, что конгрессмена прооперировали. Он в связи со свой должностью имел круглосуточную охрану.





Это было последняя тренировка перед намеченным на четверг матчем между республиканцами и демократами.