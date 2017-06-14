Стрельба по конгрессменам рядом с Вашингтоном: Что произошло

Нападавшего успел ранить полицейский, среди раненых - координатор фракции республиканцев в Палате представителей Стив Скалис и его помощник
В городе Александрия в штате Вирджиния неизвестный мужчина открыл огонь во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса.
Ранения получили координатор фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис и еще четыре человека. По данным Fox News, среди раненых помощник конгрессмена и двое полицейских.
Состояние Скалиса оценивают как стабильное, у него ранение бедра. Конгрессмен был ранен прямо на поле.
Свидетель произошедшего, конгрессмен Моррис Брукс рассказал, что Скалис успел закричать, что он видит винтовку.
Josh Caplan @joshdcaplan
Photo of Rep. Steve Scalise following shooting at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice.
15:11 - 14 Jun 2017
Предварительно, стрелок - белый мужчина. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой и произвел более 50 выстрелов, когда на поле собрались 15-25 человек.
Стрелок задержан, его подстрелил полицейский.
"Конгрессмен Стив Скалис от Луизианы, настоящий друг и патриот, получил тяжелое ранение, но он быстро поправится. Наши мысли и молитвы с ним", - позже написал Трамп в своем Twitter.
Donald J. Trump ✔ @realDonaldTrump
Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.
15:48 - 14 Jun 2017
В офисе Скалиса сообщили, что конгрессмена прооперировали. Он в связи со свой должностью имел круглосуточную охрану.
Это было последняя тренировка перед намеченным на четверг матчем между республиканцами и демократами.
Американские СМИ отмечают, что это первое покушение на члена Конгресса с 2011 года, когда была ранена американский конгрессмен Габриэль Гиффордс на встрече с избирателями в штате Аризона.