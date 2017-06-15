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15 июня 17, 08:38
В Мексике горит нефтеперерабатывающий завод
пожар
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В Мексике в ночь на четверг, 15 июня, загорелся нефтеперерабатывающий заводе Salina Cruz.

В результате масштабного пожара были ранены девять человек. Как сообщает Reuters, пожарные до сих пор пытаются потушить пламя, от которого к небу поднялся огромный столб черного дыма.

Раненым оказали медицинскую помощь, восьмерых уже отпустили. По предварительным данным спасателей пожар начался из-за тропического шторма Кэлвин, который прошел по югу Мексики на этой неделе.

Наводнение, вызванное стихией, повлекло переполнение прудов нефтеперерабатывающего завода, из-за чего произошло выливание побочных продуктов горения, которые являются легковоспламеняющимися, говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате пожара в Лондоне погибли 12 человек. Также, сообщается про 74 пострадавших, 20 из которых пребывали в критическом состоянии.
URA-Inform
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