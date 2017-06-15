В Румынии все министры подали в отставку

В правящей коалиции в Румынии сложилась уникальная ситуация: все члены правительства подали прошения об отставке, за исключением премьер-министра Сорина Гриндяну.

Об этом по итогам заседания исполнительного комитета партии сообщил ее лидер Ливиу Драгня, передает Укринформ.

"На заседании исполкома мы приняли к сведению, что все министры – члены Социал-демократической партии – подали прошения об отставке, выслушали также объявление Сорина Гриндяну о предстоящей отставке. Мы готовы к формированию нового правительства, которое подготовит дорожную карту, которая включила бы основные меры по имплементации запоздалых уже правительственных проектов", – сообщил Драгня.

Он отметил при этом, что состав нового правительства будет сформирован при участии социал-демократов и Альянса либералов и демократов.

Ранее об отзыве политической поддержки правительства Сорина Гриндяну заявил и лидер еще одной коалиционной партии – Альянса либералов и демократов – Кэлин Попеску Тэричану. Выдвинутые в состав правительства министры от Альянса также подали прошение об отставке.

Сам премьер-министр заявил, что объявит о своем окончательном решении – уйти или нет в отставку позже, во время пресс-конференции в правительстве.

Отставка правительства была вызвана неудовлетворительной оценкой его деятельности со стороны исполкома Социал-демократической партии.

Как сообщалось, нынешнее правительство Румынии было утверждено в начале 2017 года. В состав правящей коалиции входят Социал-демократическая партия и Альянс либералов и демократов. Коалиция была образована в декабре 2016 года по итогам парламентских выборов.