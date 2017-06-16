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16 июня 17, 08:43
Вода в проливе Босфор неожиданно изменила цвет
Босфор
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Удивительная картина в Турции: планктон окрасил воды Босфора в голубой цвет

Вода в проливе Босфор, разделяющем континенты Европы и Азии в турецком Стамбуле, неожиданно изменила цвет, что удивило местных жителей.


Как сообщает The Guardian, обычно голубые воды пролива превратились в «молочную бирюзу». Одни жители стали писать в социальные сети, поскольку опасаются загрязнений. Другие предположили, что это может быть связано с землетрясением, которое произошло в Эгейском море 12 июня.
 


Однако ученые заверили, что причиной стал рост числа микроорганизмов, то есть планктона. По словам профессора экологических наук Университета Хасеттеле Ахмета Семама, это не имеет никакого отношения к загрязнению, а только идет на пользу Черному морю. Он отметил, что в связи с увеличением планктона будут размножаться анчоусы, которые так любят в Стамбуле.

Источник: tvzvezda.ru
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