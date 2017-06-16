Вода в проливе Босфор неожиданно изменила цвет

Вода в проливе Босфор, разделяющем континенты Европы и Азии в турецком Стамбуле, неожиданно изменила цвет, что удивило местных жителей.



Как сообщает The Guardian, обычно голубые воды пролива превратились в «молочную бирюзу». Одни жители стали писать в социальные сети, поскольку опасаются загрязнений. Другие предположили, что это может быть связано с землетрясением, которое произошло в Эгейском море 12 июня.





