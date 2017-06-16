Лондон грозит Насирову судом

Отстраненный глава Госфискальной службы Украины может предстать перед британским судом, если правоохранительные органы Британии факты нарушения им закона. Об этом сказано на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook.

Отмечается, что Лондон обеспокоен недавним решением Соломенского районного суда Киева, где доказательства, предоставленные Британией по делу Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены.

"На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Украине Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

