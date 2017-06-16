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16 июня 17, 16:03
Лондон грозит Насирову судом
Насиров
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Лондон недоволен недавним решением украинского суда, который проигнорировал доказательства британской стороны.
Лондон недоволен недавним решением украинского суда, который проигнорировал доказательства британской стороны.

Отстраненный глава Госфискальной службы Украины может предстать перед британским судом, если правоохранительные органы Британии факты нарушения им закона. Об этом сказано на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook.

Отмечается, что Лондон обеспокоен недавним решением Соломенского районного суда Киева, где доказательства, предоставленные Британией по делу Насирова, были признаны неприемлемыми и отклонены.

"На этом этапе соответствующие органы Великобритании изучат все факты, чтобы установить, имели ли место уголовные правонарушения со стороны гражданина Великобритании, который может предстать перед судом в Великобритании", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Украине Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Korrespondent
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