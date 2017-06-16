Немецкая группа Scooter выступит в аннексированном Крыму

В их планах порадовать фанатов в Финляндии, Швеции, Польше и на Украине, пишет Bild.

"Самое непостижимое в этом то, что группа планирует выступить с концертом в Балаклаве - небольшом городке в аннексированном Россией Крыму", - добавляет автор публикации Юлиан Рёпке.

С декабря 2016 года, напоминает журналист, "ООН официально признал Россию государством-оккупантом".

В рамках проводимого с 2016 года музыкального фестиваля ZB Festival выступят шесть российских исполнителей и одна немецкая группа.

Украинские СМИ уже негодуют по поводу участия Scooter в музыкальном фестивале на оккупированной территории, однако в беседе с изданием Эйч Пи Бакстер выразил удивление по поводу подобного ажиотажа вокруг своего концерта: "Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что нас там ждут фанаты".

Bild удалось побеседовать и с менеджером группы Йенсом Теле. "Мы не предполагали, что наше выступление в Крыму может иметь какое-то отношение к политическому конфликту. Наша музыка далека от политики, и мы хотим держаться от нее подальше. Мы выступаем с концертами как на Украине, так и в России с 1995 года, у нас там много фанатов, которые будут рады приезду Scooter".

Рёпке сомневается, что менеджмент группы был совершенно не осведомлен о политических трудностях, связанных с выступлением в Крыму: на главной странице группы в интернете рядом с городом Балаклава, в отличие от других мест выступления Scooter, не значится название страны.

"Для Scooter на кону стоит не только репутация, - говорится в статье. - Выступлением в Балаклаве заинтересовалась украинская юстиция. Принятый после аннексии закон предусматривает пребывание иностранцев на территории оккупированных областей только после получения ими специального разрешения от украинских властей и въезд на оккупированные территории только через территорию Украины". Поскольку немецкая группа в августе прибудет в Крым самолетом из Москвы, это становится очевидным нарушением закона, замечает автор.

По словам заместителя генерального прокурора Украины, за нарушение этого закона предусмотрена ответственность - от одного до восьми лет заключения.

Как удалось узнать изданию из украинских источников, своим выступлением в Крыму Scooter нарушает еще и закон о концертной деятельности, согласно которому концерты в Крыму могут организовывать лишь украинские фирмы. Выступление немецкой группы, уточняет автор, организует российская компания.

Негодование по поводу выступления Scooter выразила и депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс, "которая уже много лет занимается защитой прав крымских татар в условия российской оккупации", передает корреспондент.

Как отметила депутат в беседе с изданием, "Scooter, похоже, безразличен тот факт, что Крым незаконно занят российскими войсками и что своим выступлением группа встает на сторону Путина". По ее словам, "крымские деятели искусств и правозащитники приговариваются к долгим тюремным срокам и отправляются в Сибирь". Выступление немецкой группы используется российским руководством для "маскировки тяжелых нарушений прав человека в Крыму", заявила Хармс.