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16 июня 17, 21:03
Умер бывший немецкий канцлер Германии Гельмут Коль
Гельмут Коль
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Бывшего немецкого канцлера также называют одним из отцов ЕС в его нынешнем виде и общеевропейской валюты евро.

Бывший немецкий канцлер Гельмут Коль, который является одним из инициаторов воссоединения Германии, умер в возрасте 87 лет, передает Bild.

Сообщается, что он скончался своем доме в Людвигсхафене. В последние годы экс-канцлер тяжело болел. После неудачного падения в 2008 году, Коль был прикован к инвалидной коляске.

Он занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы и стал единственным немецким политиком, который занимал эту должность четыре срока подряд.

Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение страны. Как пишет издание Der Tagesspiegel, после мирной революции в ГДР в 1989 году он "распознал открывшееся окно возможностей" и немедленно вступил в переговоры об условиях воссоединения с главами США, СССР, Великобритании и Франции.

В Европе Коля называют также одним из отцов Евросоюза в его нынешнем виде и общеевропейской валюты евро.

Недавно также умер политолог Збигнев Бжезинский. Он является автором известной книги "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы".
Korrespondent
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