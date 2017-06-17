Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.05
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.21
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 июня 17, 09:36
Эсминец США столкнулся с филиппинским торговым судном
Эсминец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Столкновение произошло у берегов Японии. Среди экипажа эсминца есть раненый и пропавшие без вести
Эсминец США столкнулся с филиппинским торговым судном вблизи берегов Японии. Об этом сообщили ВМС США, передает Reuters.

Один матрос ранен. По данным СМИ, он получил травму головы. Матрос был эвакуирован с корабля японским вертолетом.

В сообщении ВМС США говорится, что инцидент произошел к юго-западу от Йокосуки и о терроризме, вероятно, речь не идет. Точная степень повреждений американского корабля и ранения членов экипажа еще устанавливаются. 

The Washington Post со ссылкой на береговую охрану Японии сообщает, что еще семеро членов эсминца пропали без вести. Береговая охрана отправила на место происшествия пять патрульных кораблей и самолет, перевозящих медиков.

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Британия требует новых жестких санкций против Путина
Япония задумалась о химической или ядерной атаке от КНДР
Ким Чен Ын показывает, что КНДР ответит любому обидчику
Военный корабль Японии направился к берегам КНДР
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дональд Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2016
noimageУжасные рассказы рабынь "Исламского государства"*
noimageСбой в Facebook раскрыл личности модераторов экстремистам
noimageУмер бывший немецкий канцлер Германии Гельмут Коль
noimageНемецкая группа Scooter выступит в аннексированном Крыму
Лента новостей