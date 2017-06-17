Эсминец США столкнулся с филиппинским торговым судном вблизи берегов Японии. Об этом сообщили ВМС США, передает Reuters.





Один матрос ранен. По данным СМИ, он получил травму головы. Матрос был эвакуирован с корабля японским вертолетом.





В сообщении ВМС США говорится, что инцидент произошел к юго-западу от Йокосуки и о терроризме, вероятно, речь не идет. Точная степень повреждений американского корабля и ранения членов экипажа еще устанавливаются.





The Washington Post со ссылкой на береговую охрану Японии сообщает, что еще семеро членов эсминца пропали без вести. Береговая охрана отправила на место происшествия пять патрульных кораблей и самолет, перевозящих медиков.



