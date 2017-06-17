Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.05
USD
26.01
RUB
0.45
EUR
29.21
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
17 июня 17, 10:13
Дональд Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2016
Дональд Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На днях американский президент Дональд Трамп опубликовал декларацию о своих доходах в 2016 году.

Соответствующая декларация опубликована на сайте бюро по вопросам этики правительства США, передает Deutsche Welle.

Согласно декларации, доходы Трампа превысили 340 млн долларов. В эту сумму включены доходы от владения полями для гольфа, курортом в штате Флорида и гонорары за книги.

В свою очередь 37,2 миллиона долларов Трамп заработал благодаря доходам от курорта "Мар-а-Лаго" в штате Флорида, владельцем которого он является и 19,7 миллионов долларов - благодаря открывшемуся в прошлом году отелю в Вашингтоне.

Кроме того, он указал выплату гонорара за свои книги в сумме 7 млн долларов и пенсию в 84 тыс. долларов от Гильдии киноактеров США.

К слову, в сумме американский лидер задекларировал 1,4 миллиарда долларов в активах и порядка 598 миллионов долларов общих доходов за период с начала прошлого года до весны 2017 года.

Однако долг президента США составляет около 315 миллионов долларов.

Кстати, нынешняя финансовая декларация Трампа практически не отличается от прошлогодней.

Напомним, как сообщалось, по меньшей мере 190 членов Палаты представителей и Сената США от Демократической партии подали в суд на главу государства  Дональда Трампа.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Украине будут судить чиновника за неподанную декларацию
Иванка Трамп станет консультантом президента США
Экс-советник Трампа признался в получении денег из России
Декларация Продана:7 квартир, 2 гаража, золотые часы и LEXUS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эсминец США столкнулся с филиппинским торговым судном
noimageУжасные рассказы рабынь "Исламского государства"*
noimageСбой в Facebook раскрыл личности модераторов экстремистам
noimageУмер бывший немецкий канцлер Германии Гельмут Коль
noimageНемецкая группа Scooter выступит в аннексированном Крыму
Лента новостей