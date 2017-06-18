Как правильно вести себя за столом в разных странах Европы?

Немного полезного об особенностях застольного этикета в странах Европы.





Понятие «европейская кухня» является довольно условным, так как практически в каждой стране континента за столетия сформировались уникальная культура приготовления и приема пищи, а также поведения за столом, повествуют Нескучные новости. Разное географическое положение, особенности климата, развитие торговли, даже изменения в политических ситуациях — все это оказывало влияние на национальную кухню.





Любой европеец, да и тот, кто побывал больше, чем в одной стране континента, вряд ли перепутает, например, чешскую и итальянскую кухни по набору блюд. Но отличия существуют не только в способе приготовления и выборе продуктов, но и в особенностях поведения за столом.





Так в чем же особенности застолий в разных странах Европы?





АНГЛИЯ





Говоря о Великобритании, редко имеют в виду ее кухню, однако существует неписанное правило — турист ни в коем случае не должен указывать британцу на то, что местная кухня не считается слишком хорошей.





«Вздор! Все, что здесь нужно делать, — это завтракать три раза в день», — заявил английский литератор Сомерсет Моэм на критику ужина в его стране. Английский завтрак из бобов, колбасок, сала, черного пудинга, картофельных долек, помидоров, яичницы и шампиньонов очень калориен и не подходит любителям пропустить первый прием пищи.





Другая особенность островитян — любовь к черному чаю. Англичане пьют его в любое время суток. К чаю, помимо чашечки напитка, есть полноценная еда.





Интересно, что в английском нет подходящего выражения, чтобы пожелать приятного аппетита, поэтому данную процедуру можно опустить.





ШВЕЦИЯ





Большинство иностранцев знают шведскую кухню из ресторанов известной шведской мебельной сети. Помимо знаменитых фрикаделек, здесь есть голубцы, котлеты и шницели, а также самые разные рыбные блюда. Шведы также охотно пьют кофе, любят пиво и вино. Но обращение с алкоголем на севере отличается от остальной Европы. Все напитки более 3,5 градусов алкоголя можно купить только в государственных местах продажи, поэтому в супермаркетах бывает только легкое пиво со сниженным содержанием алкоголя.





Главная особенность Швеции — после однократной оплаты гости ресторана могут брать себе сколько угодно добавки.





Как правило, кафе в Швеции предлагают самообслуживание. Гости заказывают и оплачивают товар у стойки, так что ждать официанта бессмысленно.





АВСТРИЯ





В Австрии особые правила касаются, в первую очередь, кофеен, особенно в Вене. Здесь официант все еще ожидает, что к нему будут обращаться «Господин официант». Следует так и поступать, потому что за исключением первого заказа хорошо одетый, но не словоохотливый господин подойдет только по требованию. Вместе с кофе он подаст бесплатную воду, а также предложит свежие газеты. За это гости должны отблагодарить его чаевыми (от 10 до 20%). В Австрии особое внимание уделяют титулу визави: «господин магистр» или «госпожа доктор».





Помимо завтрака, обеда и ужина, в Австрии есть еще перекус в первой половине дня и перерыв на кофе после обеда.





ФРАНЦИЯ





В Германии есть пословица «жить как Бог во Франции». При входе во французский ресторан не стоит заниматься самоуправством, официант подойдет и уточнит – сколько мест необходимо. Также практически везде во Франции, помимо блюд «à la carte», есть «меню», которое значительно дешевле. Только десерт придется заказывать отдельно.





Обед в этой стране длиться, как правило, дольше, чем во многих соседних. Можно начать есть в 12:30 и закончить около двух. Французы очень дружат с формулами вежливости. Перед началом приема пищи они всегда пожелают «Bon appétit», а в конце «On a bien mangé».





К меню французы охотно подадут вам свежий багет. Для него тоже есть правила: белый хлеб никогда не режут ножом, а всегда отщипывают кусочек руками. Для других блюд используются исключительно приборы.





Чаевые лучше всего оставить после еды прямо на столе.





Стоит иметь ввиду, что если заказать в пекарне всемирно известное «безе», то можно получить поцелуй, так как во Франции безе называется Meringue.





ИТАЛИЯ





В Италии все вертится вокруг макарон. Но не каждому гостю известно, что правильно есть спагетти, накручивая их на вилку, без использования ложки. Кроме того, итальянцы не заказывают пасту в качестве основного блюда, это закуска, за которой следует как минимум еще одна смена блюд.





При оплате по счету гости должны посчитать «coperto» за посуду и приборы. Особенно довольные обслуживанием могут оставить чаевые на столе.





Кофе после еды тоже пьется по правилам. Каждый сорт кофе пьется в определенное время суток. Чтобы взбодрится с утра, нужен крепкий эспрессо, на завтрак итальянцы заказывают капуччино или латте маккиато, а вот после обеда и до позднего вечера пьют только «Un espresso per favore».





Если гость приглашен к итальянцам домой, не стоит появляться без подарка. Годится небольшая закуска или цветы. Единственное, что неприемлемо, — это хризантемы. Они считаются в Италии кладбищенскими цветами.





ИСПАНИЯ





В Испании тоже есть особенности, которые следует соблюдать. Сиеста — святое время суток для каждого испанца. С 13.30 до 16.30 владельцы магазинов закрывают свои двери, (впрочем, так делают и в Италии). Поэтому время приема пищи строго регламентировано.





Ужин начинается не раньше 21 часа, в городах голодные посетители могут заказать ужин около полуночи. Тапас, маленькие закуски в глиняных пиалах, принято есть при помощи салфетки за барной стойкой. В фешенебельных ресторанах все по-другому. Садиться за стол, где уже есть посетители, не принято даже в кафе.





Часто ужин сопровождается музыкой, однако не стоит хлопать в такт фламенко, если нет уверенности в собственном чувстве ритма. Испанцы очень четко улавливают «фальшь» и в вопросе музыки не понимают шуток.





При оплате в Испании не всегда понимают понятия «раздельный счет».





ГРЕЦИЯ





Традиции в Греции ценятся — особенно в культуре приема пищи. Приглашенный на ужин должен быть готов к долгому вечеру с постоянной сменой блюд, поэтому вначале лучше себя сдерживать, чтобы не потерять аппетит уже после второго подхода, так как это может оскорбить хозяина дома. Обычное время для ужина – 21 час, часто еще позже.





В Греции пачкать скатерти можно! Нередко сами хозяева демонстративно сажают первое пятно, чтобы гости могли расслабиться за едой.





В ресторане не принято заказывать основные блюда по-отдельности. Чаще греки заказывают множество блюд, которые делят после на всех — общительность тут на первом месте. Кроме того, в ресторанах часто вообще нет меню. Повар хранит множество закусок в термосах, на которые гость может показать, если что-то выберет.







