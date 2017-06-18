Десять городов на планете свободных от автосуеты

Если вам не хватает чистого воздуха, если вы устали от грохота моторов, если вас донимают множество припаркованных авто, тогда вам надо посетить именно эти места.





Предлагаем вам ознакомиться с оазисами тишины и пьянящего воздуха.





Файер-Айленд, США

Красивый Файер-Айленд в Нью-Йорке - одно из лучших летних направлений США. У острова есть несколько лучших пляжей в стране, нетронутая дикая природа и исторические достопримечательности. Кроме того, Файер-Айленд абсолютно лишен автомобилей. Вы не столкнетесь здесь со столичным образом жизни. Пешеходные прогулки и велосипед - главный способ перемещения по Файер-Айленд. Есть также паромное сообщение и водное такси, доставляющие посетителей к острову, который считается экологически чистой территорией. Транспортные средства техобслуживания и аварийно-спасательные автомобили здесь разрешены, но только в случае крайней необходимости. Неиспорченная естественная красота этих мест ежегодно привлекает тысячи посетителей. Осмотр достопримечательностей, плавание на каноэ, гребля, пешие прогулки и наблюдение животного мира - главные туристические развлечения Файер-Айленд.

Фес-эль-Бали, Марокко

Средневековый марокканский город Фес-эль-Бали является самым большим городским районом без автомобилей в мире. Это место всемирного наследия славится своей древней историей и необычной архитектурой с узкими улицами. В этом историческом городе насчитывается 9400 крутых узких проходов, размеры которых исключают какое-либо использование транспортных средств. Пешеходные прогулки и велосипеды - единственная возможность для путешествия по городу. Но в некоторых районах Фес-эль-Бали ширина улиц едва достигает одного метра, так что даже езда на велосипеде тут невозможна.

Остров Ламу, Кения

Остров Ламу - одно из самых прекрасных направлений в Восточной Африке. Это часть архипелага Ламу и красивое прибрежное направление без автомобилей. Ослы - главный способ транспортировки на острове, куда можно добраться исключительно на лодке. Вы можете исследовать Ламу пешком, или во время экскурсии на велосипеде. Это очень тихое и спокойное место, где можно наслаждаться глубокой релаксацией. Когда-то Ламу был частью древнего арабского торгового маршрута и одним из центров цивилизации суахили. Кроме знакомства с историей, вы можете наслаждаться прогулками на лодке, нырять с аквалангом, осматривать достопримечательности и кататься на гидроциклах.

Ла Кумбресита, Аргентина



Ла Кумбресита - небольшая красивая деревня, расположенная в области Черной Реки. Это исключительно пешеходная деревня, где запрещены какие-либо автомобили. Эта деревня известна своей альпийской атмосферой и мощеными дорогами, передвигаться по которым можно только пешком. Единственный способ исследовать эту живописную деревню - пешеходная экскурсия, а длина туристического маршрута составляет более 30 км. В городе действует строгая политика экотуризма - вы должны оставить свое транспортное средство перед входом в деревню и далее путешествовать пешком.

Церматт, Швейцария

Церматт - небольшая красивая деревня в швейцарских Альпах, расположенная на возвышении в 1620 м. В этом горном поселении автомобили запрещены законодательно, чтобы предотвратить загрязнение воздуха. Вы можете добраться до деревни Церматт всемирно известным ледниковым экспрессом. Поездка в Церматт в экспрессе открывает захватывающие дух виды на швейцарские пейзажи, горы, долины и мосты. Вы можете исследовать старинную архитектуру Церматта, путешествуя по мощеным улицам деревни. Потрясающий вид на величественную гору Маттерхорн - основная достопримечательность этих мест. Так как это один из лучших горнолыжных курортов Швейцарии, вы сможете покататься на лыжах и сноуборде по многочисленным спортивным трекам.

Остров Гидра, Греция

Очень тихий и красивый греческий Остров Гидра располагается в Эгейском море. Автомобили на острове строго запрещены, что не только предотвращает загрязнение воздуха, но также сохраняет его естественную красоту. Вы можете выбрать лошадей, ослов, или водное такси, чтобы изучить все прелести Гидры. Во время пешеходных экскурсий по многочисленным туристическим маршрутам острова вы получите массу приятных впечатлений и хорошо проведете время. Остров Гидра также известен великолепными закатами и чистыми бирюзовыми водами.

Макино-Айленд, США

Маленький Макино-Айленд в штате Мичиган - популярный летний курорт США. Вы можете добраться до этого острова на маленьком самолете, или лодке. Путешествовать тут придется без автомобиля, так как использование всех моторизованных транспортных средств запрещено на Макино с 1898 года. Чтобы осмотреть Макино, доступны три варианта - карета, велосипед или пешеходные экскурсии. Тем не менее, из соображений безопасности на острове функционируют аварийно-спасательные автомобили и транспортные средства техобслуживания. Отсутствие автомобилей делает Макино-Айленд экологически чистым направлением.

Сарк, Франция

Сарк - небольшой остров без автомобилей, расположенный на Нормандских островах Франции. Здесь нет аэропорта, а водное сообщение - единственный способ добраться к острову. Экскурсии проводятся на велосипедах, либо по пешеходным маршрутам. В Сарке проживают около 600 постоянных жителей, использующих для передвижения велосипеды, либо гужевой транспорт. Для инвалидов предусмотрены специальные велосипеды с двигателями.

Гитхорн, Нидерланды

Гитхорн - мирная деревня в Нидерландах, также известная, как «Венеция Голландии». Как и Венеция, эта деревня связана сетью многочисленных красивых каналов и небольших мостов. Главной особенностью Гитхорна является полное отсутствие дорог и автомобилей. Красивая деревня окружена обширным национальным парком Де Веерриббан-Виедан со множеством редких видом растений и деревьев. Отсутствие автомобилей и наличие такого количества деревьев поддерживают отменное качество воздуха в Гитхорне. Здесь постоянно проживает около 2600 человек, использующие для передвижения лодки, или бесшумные электроходы. Лучшим транспортом для путешествия по городу является лодка.

Венеция, Италия

В историческом городе Венеции насчитывается 117 небольших островов и 150 каналов. Острова Венеции связаны небольшими мостами. Это также самая большая городская область без автомобилей в Европе. Вместо традиционных дорог, транспортными артериями Венеции являются сотни каналов. Исследовать город можно на лодке, или во время пешеходной экскурсии. Водное такси - главный вид общественного транспорта в Венеции. Для туристов есть классические венецианские гребные шлюпки-гондолы. В городе насчитывается приблизительно 350 гондол, путешествие на которых по Гранд Каналу (самый большой канал в Венеции) является главным туристическим развлечением Венеции.