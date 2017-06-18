Семь печальных и трогательных историй о лондонском пожаре

Число жертв во время пожара в башне Гренфелл составляет уже 30 человек. Около 70 жителей здания пропали без вести. Полиция и пожарные предупредили, что на поиск всех погибших могут уйти недели или месяцы.

Предлагаем истории тех, кто пропал без вести. Надежда, что они живы, есть, но очень слабенькая.

Итальянская влюбленная пара

Глория Тревисен и Марко Готтарди (обоим по 27) провели последние моменты, рассказывая родителям, которые находились очень далеко, как они их любят. Глория говорила своей маме: "Спасибо за то, что ты сделала для меня".

Марко отважно пытался уменьшить свои страхи, но обрученные любовники случайно сказали своим доведенным до отчаяния семьям, что видят как пламя бушует вверх по лестнице.

Дуэт архитекторов-выпускников переехал в Лондон всего три месяца назад, чтобы найти работу, и оказались в квартире на 23-м этаже после того, как влюбились в виды из окна на город.

Но их новый дом обернулся их концом, когда ад поглотил высотку.

Глория позвонила своей семье в 3:00 (здесь и далее время местное. - Ред.) и рассказала, что произошел пожар, и она со своим женихом ожидает на помощь.

Ее убитый горем отец рассказал итальянской газете Il Mattino di Padova: "Они хотели спуститься вниз, но они видели языки пламени, которые поднимались по лестнице, и дым становился все более и более интенсивным".

Через несколько мгновений после ее звонка телефонная связь пропала, и ее отец набирал дочь сотню раз после этого, но зря.

Марко позвонил своей семье в 3:45, а потом снова 15 минут спустя.

Его отец Джианнино рассказал газете: "Во время первого звонка Марко говорил нам не волноваться, все под контролем, что нам в принципе нечего волноваться.

Он пытался преуменьшить то, что произошло, возможно, чтобы не огорчать нас.

Но во время второго звонка - и я не могу выбросить это из головы - он сказал, что там дым, очень много дыма поднимается.

Мы были на телефоне до последнего момента... В 4:07 он сказал, что их квартира переполнена дымом и ситуация становится критической.

Коммуникации сломались, и с того момента мы больше не имели контакта. Никто не брал трубку".

Адвокат семьи Тревисен Мария Кристина Сандрин сказала: "Я прослушала запись разговора Глории со своей матерью, нет никакой надежды найти их живыми.

Она сказала прощай. Она сказала: "Спасибо тебе, мама, за то, что ты для меня сделала".

Зайнаб и Джеремия Дин

Молодая мать Зайнаб Дин позвонила своему брату в то время, как пламя поглотило квартиру на 14-м этаже, где она проживала со своим двухлетним сыном Джеремией.

Ее 47-летний брат Френсис вспомнил, как пожарник посоветовал ему сказать Зайнаб, что он "любит ее", перед тем как телефон отключился.

Он сказал: "Моя сестра позвонила мне сказать, что в башне огонь. Она сказала, что пламя повсюду, поэтому я оделся и прибежал сюда так быстро, как мог.

Было около 2:00 и я спал, я говорил с ней, но все, что она только плакала и говорила, что вокруг много дыма.

Мы только поговорили о пожаре, и она сказала, что ей было сказано оставаться там, где она есть. Я сказал ей, чтобы выходила по ступеням, но она ответила, что ей сказали оставаться в квартире".

Он рассказал, что пожарный взял у него телефон, чтобы поговорить с Зайнаб.

Френсис рассказал: "Он сказал ей сохранять спокойствие, и что они идут к ней. Он продолжал говорить это ей снова и снова. Но потом он передал телефон мне и сказал: "Скажите ей, что вы ее любите".

"Я понял, что надо ждать худшего. Телефон "умер" и я не мог больше с ней говорить".

Он потерял контакт со своей сестрой около 4:00, и никто с того времени не слышал ни о ней, ни о ее двухлетнем сыне.

Друг Ивонне Фразер рассказал: "Она красивая девушка, а ее сын такой красивый.

Я был в больницах, местах, куда люди приносят еду и напитки, звонил на "горячую линию", но мы не могли ее найти.

Пожарная бригада сказала ей оставаться, но она достаточно молода, чтобы быть способной сбежать вниз, она была способна выбраться, но мы не знаем, или она это сделала".

Исаак Шаво

Генет Шаво не видела своего малолетнего сына Исаака с того времени, как она оставила его с соседом, а семья пыталась спастись от пламени.

Она, ее муж Паулос Петакле и двое их сыновей, Иссак и трехлетний Лукас, бежали в безопасное место, когда были разделены.

Генет в отчаянии говорит, что ее сосед не удержал мальчика в середине здания.

Трагично, говорит она, что последними словами сына, которые он ей сказал, были "не хочу, чтобы мы умерли".

Генет сказала The Evening Standard: "Я помогала соседу прикрыть полотенцами его детей, и начала помогать им спуститься. Я уже положила влажное полотенце на Исаака.

Мой сосед сказал, что он его возьмет и спустит вниз. Но когда я выбралась наружу, я поняла, что Исаака там не было.

Мой сосед сказал мне, что он не удержал его внутри и не мог его найти. Было так темно, ничего не было видно внутри из-за дыма".

Отчаявшаяся мать обыскала больницы и центры здоровья, пытаясь разыскать пропавшего мальчика.

Но человек, который, как считается, был их соседом, сообщил онлайн, что ему удалось спасти младшего брата девушки, но он не удержал Исаака.

Джонни Рег запостил: "Пожалуйста, если вы видели этого маленького мальчика, его имя Исаак Паулос, 5,5 годат, мне удалось спасти его младшего брата, но не его, пожалуйста свяжитесь со мной, спасибо".

Нура Джамал, ее муж Хашим Кедир и трое их детей

Нура Джамал, муж Хашим Кедир и их дети 13-летняя Яхья, 12-летний Фирдоус и 6-летний Якуб, считается, когда начался пожар, находились в своей квартире близко к верху башни.

Фирдоус и Яхья посещали Solidarity Sports (спортивный центр для обездоленных детей. - Ред.). Местный организатор благотворительной помощи для молодежи, 36-летняя Вио Менде рассказала: "Я знала детей и их семью более четырех лет, оба действительно увлекались футболом и оба были действительно умными и четко выражали свои мысли.

Фирдоус была действительно имела способности к искусству, она была очень рассудительная и ответственная девочка.

Яхья внушала любовь и имела хорошее чувство юмора, они обе были очень улыбчивыми детьми.

Я видела Нуру много раз, когда было время приводить и забирать детей, она была очень милая и добрая леди, и всегда была очень благодарна нам за уход за ее детьми.

Она подходила к нам, чтобы поблагодарить, и это приносило глубокое удовлетворение".

Вио добавила: "Как я знаю, пропала вся семья из пяти человек. Я слышала о многих детях, которые были охвачены огнем и приходили сюда.

Якуб был самым оживленным среди всех детей, он был еще слишком маленьким, поэтому не ходил на наши проекты, но он приходил с Нурой, чтобы забрать двух других.

Он был очень оживленным и улыбчивым".

Тони Диссон, 65

Считается, что дедушка умер на пылающем 22-м этаже блока, а в последнем звонке сказал: "Скажите моим сыновьям, что я их люблю".

65-летний отец четырех сыновей Тони Диссон умолял о помощи в ряде душераздирающих диалогов, и говорил, что он в ловушке в ванной.

Телефон бывшего рыночного торговца замолчал в 4:00. Старший сын, 47-летний Ли сказал: "Люди звонили моему отцу и говорили: "Заверните голову в одеяло и уходите".

Он отвечал, что не может, потому что находится в ловушке и пол слишком горячий. Друг позвонил в 4:00, и одна из последних фраз, которые он сказал, была: "Скажите моим сыновьям, что я их люблю".

Местная жительница, 20-летняя Каделия Вудс, рассказала: "Мы видели, что его квартира уничтожена. Он кричал: "Я не знаю, что делать". Это было ужасно".

Мохамед "Сабер" Неда, 57

Семья отца Сабера рассказала, что не видела его с того времени, как он сказал своей жене, 45-летней Шакиле и сыну, 24-летнему Фархаду, убегать из здания, пока он останется позади.

Последний раз его слышали, когда он, доведенный до отчаяния, сделал телефонный звонок и сказал, что "никакой помощи не поступает".

Его племянник Решад Хабиб, который живет в Нидерландах, сказал: "Мы все пытаемся его найти.

Последний раз его слышали в 3:30, когда он сказал своей жене и сыну оставить его. Он сказал, что они должны выбираться.

Он сказал, что они должны идти, а он пойдет следом.

Мы все не знаем точной причины, почему он ждал помощи, но мы думаем, что он был ранен или что-то такое.

Их обоих забрали в больницу. Мы не знаем, как они.

Мы ничего не слышали о моем дяде с того времени".

Он сказал, что семья жила в квартире на верхнем этаже около 20 лет.

Он сказал: "Мы получили звонок, когда начался пожар. Он сказал, что в квартире было много огня и что на то время не было никакой помощи. Это было в 2:20.

Его жена и ребенок в стабильном состоянии. Я немного говорил с его сыном.

Моя тетя и он в разных больницах, в стабильном состоянии. Мы просто надеемся, что они его найдут".

Друг Ариана Ньюманн Родж написала в Facebook: "Они замечательная семья афганских бриттов, которые работали с нами много лет.

Они жили на 20-м этаже и Мохамеда последний раз видели а лестнице раненого, он помогал соседям".

Семья Чукейр

Пятеро членов одной семьи до сих пор считаются пропавшими без вести.

Мать, 30-летняя Надя Чукейр, отец, 32-летний Бассем, и трое их дочерей, 14-летняя Мирна, 11-летняя Фатима и 3-летняя Зейнаб, были на 22-м этаже, когда начался пожар.

Сестра Нади, 42-летняя Савсан Чукейр, не говорила с родственниками с той ночи, когда произошел пожар, и отчаянно ищет свою семью, размещая в интернете фото и посещая больницы.

Она также разыскивает свою мать, 78-летнюю Сиррию Чукейр, которая также жила с Надей.

Савсан позвонила своей сестре, которая работает помощником преподавателя в начальной школе в Парке Эвондейл, когда узнала о начале пожара. Она услышала ее душераздирающие крики о помощи, а ее дочери пытались спастись от пламени, в то время как пожар овладела 24-этажным зданием.

Савсан рассказала: "Они кричали и орали, это все, что я могла услышать на заднем плане.

Я могла слышать, как двое из них кричали "выбирайтесь", и пытались, и нашли выход. Это было просто ужасно.

Я осталась с другом, поэтому я не была на тот момент в здании.

Я проснулись около 2:00, чтобы поесть в связи с рамаданом, и увидела, что происходит, поэтому позвонила сестре.

Последние несколько дней были совершенно ужасными, я ничего не слышала о них с того дня, как это произошло, никаких мыслей или картинок.

Нет никакой информации. Отсутствие информации ужасно. Мы просто хотим знать, что происходит, мы должны знать, кто жив, а кто мертв".





Источник: neskuchno-news.com

