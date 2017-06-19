Теракт в Афганистане: погибли 5 полицейских, 18 человек ране

На востоке Афганистана в результате нападения на штаб полиции в городе Гардез в провинции Пактия погибли не менее пяти полицейских, еще 18 человек были ранены. Об этом сообщили местные власти, передает Deutsche Welle.





Нападение, совершенное сразу пятью смертниками, началось рано утром.





Один из смертников подорвал заминированный автомобиль возле входа в штаб полиции. После этого на территорию штаба ворвались четыре других боевика, которые открыли огонь по полицейским.





Власти не исключают новых нападений.





Ответственность за нападение взяло на себя исламское радикальное движение Талибан.



