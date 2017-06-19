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19 июня 17, 08:59
Пожар на фабрике в Китае: погибли шестеро
скорая в Китае
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Еще один получил ожоги.

В результате пожара на фабрике в городе Хуанхуа китайской провинции Хэбэй на севере страны шесть человек погибли, еще один пострадал, сообщает агентство Синьхуа.

Пожар вспыхнул в воскресенье вечером, в тот момент на фабрике находились семь человек. Два человека скончались на месте, еще четверо – в больнице.

По заявлению местных властей, фабрика должна была приостановить свою деятельность еще в апреле из-за несоответствия экологическим стандартам, однако ее работа была возобновлена вопреки запрету.

Местная полиция ведет расследование произошедшего, хозяин фабрики задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что возле детсада в Китае подорвался смертник.

 
Korrespondent
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