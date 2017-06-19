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19 июня 17, 09:10
В Лондоне фургон врезался в толпу людей: есть жертвы (ФОТО)
теракт
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На севере Лондона в ночь на понедельник, 19 июня, фургон въехал в толпу людей.

Люди на момент наезда выходили из мечети в районе парка Финсбери В результате аварии, по предварительным данным, погибли 12 человек.

При этом три человека получили серйозные травмы. Как сообщила The Independent, инцидент произошел около двух часов ночи по киевскому времени на улице Seven Sisters Road.

Белый фургон съехал с дороги в сторону выходящих из мечети людей, но доказательств, что водитель транспортного средства сделал это преднамеренно, пока нет. Вместе с тем полиция, которые прибыла на место происшествия, не смогла задержать двух человек, находящихся в машине, им удалось сбежать.

Власти и полиция пока не сделали официальных заявлений, является ли данный


Напомним, как сообщалось, в ночь на 4 июня фургон въехал в толпу людей на Лондонском мосту, в результате чего погибли восемь человек, ранения получили 50.
URA-Inform
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