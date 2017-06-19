В Лондоне фургон врезался в толпу людей: есть жертвы (ФОТО)

Люди на момент наезда выходили из мечети в районе парка Финсбери В результате аварии, по предварительным данным, погибли 12 человек.

При этом три человека получили серйозные травмы. Как сообщила The Independent, инцидент произошел около двух часов ночи по киевскому времени на улице Seven Sisters Road.

Белый фургон съехал с дороги в сторону выходящих из мечети людей, но доказательств, что водитель транспортного средства сделал это преднамеренно, пока нет. Вместе с тем полиция, которые прибыла на место происшествия, не смогла задержать двух человек, находящихся в машине, им удалось сбежать.

Власти и полиция пока не сделали официальных заявлений, является ли данный



