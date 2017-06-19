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19 июня 17, 14:55
Евросоюз примется за киберпреступников
кибератака
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В Брюсселе создадут рамочный документ с перечнем возможностей дипломатического ответа на действия киберпреступников.
В Брюсселе создадут рамочный документ с перечнем возможностей дипломатического ответа на действия киберпреступников.

Евросоюз подготовит совместный дипломатический ответ на противоправную деятельность в киберпространстве. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 19 июня.

Рамочный документ, как говорится далее в заявлении, станет частью совместной дипломатической реакции стран Евросоюза и объединенного подхода Брюсселя к кибердипломатии. Его задача - способствовать предотвращению конфликтов, реагировать на существующие угрозы и поощрять стабильность в международных отношениях.

В качестве ответа на подобные атаки государства ЕС, в частности, могут прибегнуть к ограничительным мерам, по своему характеру пропорциональным степени продолжительности и вредоносности подобного нападения, подчеркивают в Брюсселе.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что российские хакеры в ходе президентских выборов в 2016 проникли в избирательную систему 39 американских штатов.
Korrespondent
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