В Лондоне растет число жертв пожара

Полиция Лондона сообщила о том, что число жертв пожара, происшедшего в ночь на 14 июня в высотном здании Grenfell Tower, в районе Кенсингтон, возросло до 79 человек. "По информации на сегодняшнее утро, боюсь, мне придется признать, что при пожаре погибли или пропали, и мы считаем их погибшими, 79 человек", – заявил в понедельник, 19 июня, представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.

Он предупредил, что число погибших может увеличиться, но "не так существенно, как в последние дни". По его словам, пять человек из тех, кого считали погибшими в огне, найдены живыми и здоровыми.





С 19 июня пострадавшим от пожара начнут выплачивать по 5500 фунтов стерлингов (около 6276 евро) из государственного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. В пятницу, 16 июня, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о создании фонда в размере 5 млн фунтов (5,7 млн евро) на поддержку жителей высотки, пострадавших во время пожара.





Отметим, в здании Grenfell Towel проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток.



