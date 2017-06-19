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19 июня 17, 14:58
В Лондоне растет число жертв пожара
пожар
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По оценкам Скотланд-Ярда, это число может увеличиться, но не так существенно, как в последние дни.

Полиция Лондона сообщила о том, что число жертв пожара, происшедшего в ночь на 14 июня в высотном здании Grenfell Tower, в районе Кенсингтон, возросло до 79 человек. "По информации на сегодняшнее утро, боюсь, мне придется признать, что при пожаре погибли или пропали, и мы считаем их погибшими, 79 человек", – заявил в понедельник, 19 июня, представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.

Он предупредил, что число погибших может увеличиться, но "не так существенно, как в последние дни". По его словам, пять человек из тех, кого считали погибшими в огне, найдены живыми и здоровыми.

С 19 июня пострадавшим от пожара начнут выплачивать по 5500 фунтов стерлингов (около 6276 евро) из государственного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. В пятницу, 16 июня, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о создании фонда в размере 5 млн фунтов (5,7 млн евро) на поддержку жителей высотки, пострадавших во время пожара.

Отметим, в здании Grenfell Towel проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток. 
Korrespondent
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