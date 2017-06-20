Усиление санкций США - многозначный сигнал

Расширив санкции против России, Сенат США предостерег и Путина, и Трампа, а также проявил себя как "ответственный противовес эксцентричным импульсам Трампа", пишет американская пресса. Европа также планирует продлить санкции, наложенные из-за Украины, но с недовольством указывает: под прицелом американских санкций оказывается "Северный поток-2".

"Приняв постановление о расширении санкций в отношении России, Сенат США фактически сделал предупреждение двум могучим силам в Вашингтоне: России (которой, возможно, придется вновь расплачиваться за ее вмешательство в американские выборы 2016 года) и президенту Трампу (ему придется считаться с вкладом Конгресса в курс США в отношении России)", - пишет Bloomberg в редакционной статье.

Госсекретарь Тиллерсон ранее дал понять, что администрация США недовольна голосованием в Сенате. "Но Трамп должен винить только самого себя, - считает издание. - Игнорируя агрессивное поведение России в Сирии, Европе и Афганистане (не говоря уже о ее действиях внутри американских серверов), он ратовал за отмену санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Крым, кибератаки и нарушения прав человека".

Путин "не проявляет ни признаков раскаяния, ни тяги к реформам", а "выходки" Трампа тревожат союзников США и создают шансы для противников США, считает Bloomberg.

Из того факта, что за постановление проголосовало подавляющее большинство сенаторов, издание делает вывод: "Фундамент для двухпартийной политики в отношении России все еще существует. В нашу эпоху поляризации президенту следует взять это за основу для строительства".

"По словам одного высокопоставленного чиновника администрации, Белый дом планирует поработать вместе с республиканцами из Палаты представителей США над благоприятными для администрации США поправками к постановлению Сената", - сообщает Politico.

"Белый дом опасается, что это постановление свяжет ему руки в области российско-американских отношений", - пишут журналисты. Но сенаторы-демократы страшатся, что Белый дом чересчур рьяно постарается сохранить свою способность общаться с Россией, а также попробует "обезвредить" постановление о санкциях.

По мнению издания, Сенат США уменьшил риск того, что президент Трамп наложит вето на постановление о санкциях, когда "прикрепил" российский пакет к иранскому.

"Конгресс редко берет на себя инициативу в международных отношениях, но сенаторы от обеих партий не ударили в грязь лицом, продемонстрировав необычайно независимую и рациональную ответную реакцию на смятение, внесенное администрацией президента Трампа. Последние голосования и слушания являются долгожданным признаком того, что Конгресс способен действовать как ответственный противовес эксцентричным импульсам Трампа", - говорится в редакционной статье The Washington Post.

"На прошлой неделе Сенат проголосовал в соотношении 98 к 2 - часто ли такое бывает? - за первый крупный внешнеполитический законопроект, который усиливает санкции против Ирана и России", - пишет издание.

"Законопроект лишает Трампа возможности снять санкции с России без одобрения Конгресса и вводит новые меры в сфере экспорта российских энергоносителей. В последнее время велось немало споров, были ли действия путинских хакеров против США в прошлом году разумным шагом для него и для России, - голосование в Сенате позволяет предположить, что они имеют весьма негативные последствия", - говорится в статье.

Американский Сенат хочет наложить санкции на компании, подписавшие соглашение с российским "Газпромом" о финансировании проекта "Северный поток", сообщает корреспондент Le Monde Жан-Мишель Беза.

"Россия, недружелюбно настроенная к ЕС, стремится расширить свою долю рынка в Старом Свете; экс-советские республики и "братские страны" (Украина, Польша, страны Балтии) постепенно освобождаются от энергетической опеки могущественного соседа; а Евросоюз хочет создать газовый рынок в рамках 27 стран, диверсифицируя источники снабжения, но все же держа Москву про запас", - говорится в статье.

"И тут на сцене неожиданно появился новый игрок: США. Американский Сенат 14 июня почти единогласно проголосовал за новые санкции, в частности, против западных компаний, участвующих совместно с "Газпромом" в проектах по строительству газопроводов в Европу. - передает журналист. - Под прицелом оказывается "Северный поток-2" - проект по доставке 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море".

"Американские сенаторы (...) знают, что американский экспорт сланцевого газа, который они скромно начали в 2017 году, из-за проекта "Северный поток-2" столкнется с суровой конкуренцией со стороны российского газа", - говорится в статье. США ищут способ "создать благоприятные условия для своего собственного газа, - утверждает Изабель Кошер, генеральный директор Engie. - Но я совершенно не допускаю, что они смогут остановить этот проект".

Американская инициатива тотчас вызвала живые отклики. "Энергоснабжение Европы - это дело самой Европы, а не США, - сухо ответили немецкий министр иностранных дела Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн в совместном коммюнике. - Мы не можем допустить угрозу незаконных иностранных санкций против европейских компаний, принимающих участие в развитии энергоснабжения Европы".

Между тем "непосредственной жертвой "Северного поток-2" станет Украина", добавляет автор статьи: "Украина продолжает осуществлять транзит 40% российского газа, предназначенного для Европы. После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" Киев лишится платы за транзит в сотни миллионов евро".

Многие соседи Украины, такие как Польша и страны Балтии, также враждебно настроены к "Северному потоку-2", пытаясь обойтись без "Газпрома". В октябре 2015 года польская газовая компания открыла терминал по переработке СПГ на Балтике. "Мы достигли своей стратегической цели, мы независимы в газовой сфере", - радостно заявила тогдашний премьер-министр Эва Копач.

"Хотя Евросоюз планирует продлить экономические санкции, наложенные на Россию за ее вмешательство в дела Украины, некоторые экономические и политические связи между Европой и Москвой снова расширяются", - сообщают Лоренс Норман и Джеймс Марсон в The Wall Street Journal.

"Несмотря на ожидающееся продление, между американскими и европейскими санкциями может появиться расхождение", - говорится далее. Сенат США поддержал законопроект о наложении новых санкций на россиян, имеющих отношение к нарушению прав человека, продаже оружия в Сирию и кибератакам, однако "предложенный законопроект раскритиковали Германия и Австрия, потому что он позволит Трампу наказывать европейские фирмы, участвующие в строительстве российских трубопроводов для экспорта энергоносителей", пишут журналисты.

"Пока американские и европейские ограничения в сфере применения передовых технологий бурения не привели к уменьшению объемов производимой Россией нефти: ее добыча побила постсоветские рекорды", - сообщают авторы.

"Кредитование российских компаний иссякло в 2014 году", однако "позднее западные рынки капитала приоткрылись, облегчив доступ к международным рынкам заимствований для правительства РФ и крупных российских фирм", говорится в статье.

Отношений между Москвой и основными европейскими столицами теплеют, несмотря на избрание президентом Франции Макрона, замечают авторы. Кроме того, в апреле глава международной политики ЕС Федерика Могерини посетила Москву впервые за время украинского кризиса и "вернулась с планами восстановить регулярные двусторонние встречи по внешнеполитическим вопросам".