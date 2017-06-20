Порошенко в США пообщался с украинской диаспорой

Президент Петр Порошенко начал свой рабочий визит в США с чествования жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и общения с украинской общиной.

"Большинство в мире не знали, где находится Украина, не говоря уже о Голодоморе. А сегодня не найти в мире человека, который бы нас не любил, не уважал и не отдавал дань нашему народу", — отметил Порошенко, передает сайт президента.

Глава Украинского государства отметил: Украина прошла большое расстояние, несмотря на огромные испытания и поблагодарил украинскую общину США за значительные усилия и единство. "Все, что происходит сейчас в Украине, есть в сердце диаспоры. Мы это ощущаем. И нам не нужно обращаться за помощью — диаспора и так делает все, что может", — сказал президент.

Петр Порошенко заявил, что благодаря усилиям украинской общины военные, получившие ранения в АТО, получают в США необходимую поддержку и помощь в лечении и реабилитации. Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями, вместе с украинцами во всем мире, нам удалось не просто остановить российскую агрессию, а не дать осуществиться планам Путина по восстановлению российской империи. Он подчеркнул, что за три года удалось возродить новую мощную украинскую армию, которая приобрела уникальный опыт. Президент выразил уверенность в том, что именно это и является гарантией независимости Украины и свободы и демократии. Петр Порошенко поблагодарил волонтеров за поддержку и помощь украинскому войску.

Президент также подчеркнул, что война не является поводом для того, чтобы не проводить реформы. "Все наши партнеры — Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Австралия, Япония, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития — все утверждают, что мы сделали больше реформ, чем за 23 года до этого", — отметил он. По словам президента, в государстве внедряется реформа децентрализации, сделаны огромные шаги в завершении судебной реформы, запущена система государственных закупок ProZorro. При этом Глава государства назвал самым большим достижением введения безвизового режима для украинских граждан с Евросоюзом. "И это не просто право на пересечение границы. Это окончательное farewell российской империи и возвращения нашего народа к европейской семье", — добавил он. Петр Порошенко подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря совместным усилиям и поддержке украинской общины за рубежом.

Как сообщалось, сегодня, 20 июня, должна состояться первая личная встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой государства Петром Порошенко.

