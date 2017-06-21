Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.04
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.03
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
20 июня 17, 22:03
Первые результаты переговоров Порошенко и Трампа
Порошенко и Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент после первой встречи с хозяином Белого дома отметил, что видит позицию США "как твердого, надежного стратегического партнера Украины"
Президент Петр Порошенко на брифинге в Вашингтоне рассказал о первых результатах сегодняшней встречи с американским лидером Дональдом Трампом. 

Отвечая на вопрос журналистов, получил ли он от Трампа четкие заверения, что США не снимут санкции с России до возвращения Крыма и прекращения российской агрессии в Донбассе, Порошенко сказал: "Я думаю, это очевидно... На сегодняшний день Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции практически каждый день. И я вижу позицию США как твердого, надежного стратегического партнера Украины". 

На вопрос журналистов "а твердо ли это прозвучало от президента Трампа?" Порошенко ответил: "Очевидно". 

На вопрос, обсуждалось ли возможное изменение минского формата для урегулирования ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости. США - наш партнер. Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу, это страна-гарант по Будапештскому меморандуму". 

Также президент напомнил о разработке законопроекта, в котором будет изложено видение деоккупации Донбасса. "Мы на сегодняшний день разрабатываем законопроект. Я, кстати, хотел подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, должно быть учтено большинство точек зрения, и, безусловно, (он) будет представлен нашим иностранным партнерам", - отметил Порошенко.

Позднее глава государства в своем Facebook подчеркнул, что в ходе встречи "получил четкое подтверждение" от Трампа, что "санкции с РФ не будут сняты до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины".


Источник: liga.net
Ещё по теме:
Сенаторы США усиливают санкций против России
Трамп продлил санкции против Беларуси еще на год
Обвинения в отношении Трампа очень серьезны
Стрельба по конгрессменам рядом с Вашингтоном: Что произошло
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Встреча Порошенко с Трампом в Белом доме: фото
noimageПорошенко в Вашингтоне встретится с главой Пентагона
noimageПорошенко в США пообщался с украинской диаспорой
noimageУсиление санкций США - многозначный сигнал
noimageДональд Трамп практически дарит Кубу России
Лента новостей