Первые результаты переговоров Порошенко и Трампа

Президент Петр Порошенко на брифинге в Вашингтоне рассказал о первых результатах сегодняшней встречи с американским лидером Дональдом Трампом.





Отвечая на вопрос журналистов, получил ли он от Трампа четкие заверения, что США не снимут санкции с России до возвращения Крыма и прекращения российской агрессии в Донбассе, Порошенко сказал: "Я думаю, это очевидно... На сегодняшний день Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции практически каждый день. И я вижу позицию США как твердого, надежного стратегического партнера Украины".





На вопрос журналистов "а твердо ли это прозвучало от президента Трампа?" Порошенко ответил: "Очевидно".





На вопрос, обсуждалось ли возможное изменение минского формата для урегулирования ситуации в Донбассе, Порошенко ответил: "Я не вижу в этом никакой необходимости. США - наш партнер. Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу, это страна-гарант по Будапештскому меморандуму".





Также президент напомнил о разработке законопроекта, в котором будет изложено видение деоккупации Донбасса. "Мы на сегодняшний день разрабатываем законопроект. Я, кстати, хотел подчеркнуть, что у нас будет общественное обсуждение, должно быть учтено большинство точек зрения, и, безусловно, (он) будет представлен нашим иностранным партнерам", - отметил Порошенко.





Позднее глава государства в своем Facebook подчеркнул, что в ходе встречи "получил четкое подтверждение" от Трампа, что "санкции с РФ не будут сняты до тех пор, пока не будет возвращен Крым и не прекратится российская агрессия против Украины".







