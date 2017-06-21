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21 июня 17, 08:26
Теракт в Брюсселе: на вокзале прогремел взрыв (ФОТО)
Брюссель
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В ночь на среду, 21 июня, на центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв.

Его совершил человек с поясом шахида, из-под одежды которого торчали провода. Полиция застрелила террориста.

Как сообщает издание VRT deredactie, ссылаясь на слова очевидцев, сначала раздался громкий взрыв, потом следом послышался второй. Полиция и военнослужащие прибыли на место происшествия и сразу приступили к эвакуации граждан.

При этом мужчина, который привел в действие взрывное устройство, был сразу же нейтрализован военнослужащими, которые в то время находились в здании вокзала.

В Министерстве иностранных дел Бельгии подтвердило информацию и отметило, что инцидент квалифицирован как теракт.

Напомним, в ночь 23 мая, в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв.
URA-Inform
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