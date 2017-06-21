Теракт в Брюсселе: на вокзале прогремел взрыв (ФОТО)

Его совершил человек с поясом шахида, из-под одежды которого торчали провода. Полиция застрелила террориста.

Как сообщает издание VRT deredactie, ссылаясь на слова очевидцев, сначала раздался громкий взрыв, потом следом послышался второй. Полиция и военнослужащие прибыли на место происшествия и сразу приступили к эвакуации граждан.

При этом мужчина, который привел в действие взрывное устройство, был сразу же нейтрализован военнослужащими, которые в то время находились в здании вокзала.

В Министерстве иностранных дел Бельгии подтвердило информацию и отметило, что инцидент квалифицирован как теракт.

Напомним, в ночь 23 мая, в британском городе Манчестер на стадионе "Манчестер Арена" прогремел взрыв.