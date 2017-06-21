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21 июня 17, 10:45
Британия покинет ЕС так, как захочет ее народ, - Мэй
Мэй
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Премьер уверена, что Brexit надо провести правильно.

Правительство Великобритании выполнит волю своего народа и покинет Евросоюз на условиях, которые будут иметь самую широкую поддержку.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает Укринформ с ссылкой на  Reuters.

«Прежде всего мы должны осуществить Brexit правильно. Это означает, что необходимо получить соглашение, которое будет отвечать результатам прошлогоднего референдума и иметь при этом наибольшую народную поддержку», - сказала Мэй.

Она подчеркнула, что правительство будет внимательно прислушиваться к мнению граждан относительно условий выхода из ЕС. «Это правительство будет слушать и консультироваться. Мы достигнем Brexit в сотрудничестве с парламентом, частным сектором, местными властями и другими, чтобы выход из ЕС был плавным и упорядоченным», - отметила премьер-министр Великобритании.

Reuters отмечает, что после проигрыша на парламентских выборах, Мэй испытывает значительное давление, в том числе со стороны однопартийцев, относительно необходимости пересмотра ее плана полного выхода из ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна может выйти из состава ЕС без заключения сделки, если ей не подойдут условия.

19 июня в Брюсселе был разработан график дальнейших переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза и их основные темы
Korrespondent
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