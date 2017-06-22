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22 июня 17, 08:34
Новое управление ООН возглавил российский дипломат
Владимир Воронков
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Представитель РФ Воронков стал заместителем генерального секретаря ООН и возглавил антитеррористическое управление
Антитеррористическое управление ООН, созданное генеральным секретарем организации, возглавил российский дипломат Владимир Воронков. Об этом сообщает Reuters. 

Новое управление Антониу Гутерреш создал для того, чтобы усилить борьбу с терроризмом, чем разрозненно занимаются разные агентства и департаменты организации.  
"Это имеет смысл - иметь специальное управление с ответственным человеком", - сказал генеральный секретарь ООН.  

Воронков - представитель России в международных организациях ООН в Вене. Занимает должность с 2011 года. Назначение Воронкова поднимет статус России в ООН, где дипломат теперь будет заместителем генерального секретаря.  

Спикер организации заявила, что Воронков будет обеспечивать стратегическое руководство в борьбе с терроризмом и участвовать в процессе принятия решений в ООН.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении последней Конвенции по противодействию финансированию терроризма.

28 мая украинская делегация в парламентской ассамблее НАТО представила доклад о взаимодействии России с международным террористическими организациями.мблее НАТО представила доклад о взаимодействии России с международным террористическими организациями.

Источник: liga.net
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