Новое управление ООН возглавил российский дипломат

Антитеррористическое управление ООН, созданное генеральным секретарем организации, возглавил российский дипломат Владимир Воронков. Об этом сообщает Reuters.





Новое управление Антониу Гутерреш создал для того, чтобы усилить борьбу с терроризмом, чем разрозненно занимаются разные агентства и департаменты организации.

"Это имеет смысл - иметь специальное управление с ответственным человеком", - сказал генеральный секретарь ООН.





Воронков - представитель России в международных организациях ООН в Вене. Занимает должность с 2011 года. Назначение Воронкова поднимет статус России в ООН, где дипломат теперь будет заместителем генерального секретаря.





Спикер организации заявила, что Воронков будет обеспечивать стратегическое руководство в борьбе с терроризмом и участвовать в процессе принятия решений в ООН.





Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск Украины к РФ о нарушении последней Конвенции по противодействию финансированию терроризма.





28 мая украинская делегация в парламентской ассамблее НАТО представила доклад о взаимодействии России с международным террористическими организациями.мблее НАТО представила доклад о взаимодействии России с международным террористическими организациями.



