В США разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС США разбился, после возгорания на борту во время взлета с военного аэродрома Эллингтон в штате Техас. Инцидент произошел вблизи Хьюстона, передает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"F-16 из 138-й эскадрильи, дислоцированной на аэродроме Эллингтон на базе в Хьюстоне, Техас, разбился во время взлета сегодня (21 июня) приблизительно в 09:30 по местному времени. Пилот катапультировался, его в настоящий момент обследуют в местном медицинском учреждении", – рассказали в NORAD.





An F-16 under direction of #NORAD crashed @ Ellington Airport approx 9:30MDT. Pilot safely ejected & is being evaluated by medical personnel pic.twitter.com/gtoF2O9Oj5