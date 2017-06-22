Принц Гарри: никто в семье не хочет наследовать трон

При этом он добавил, что вне зависимости от желания все члены британской королевской семьи готовы исполнять свои обязанности, когда придет время. В интервью Newsweek 32-летний принц Гарри рассказал также, что он и его старший брат, принц Уильям, пытаются модернизировать британскую монархию ради «большей пользы для людей, а не для себя». Однако принц несколько раз повторил, что хотел бы быть кем-то другим, а не принцем.





Значительная часть интервью посвящена рассказу принца Гарри о том, как долго и непросто он переживал трагическую смерть матери, принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года. 20 лет спустя, в апреле этого года, младший сын принцессы Ди дал откровенное интервью британскому изданию Telegraph, в котором он впервые рассказал о своих психологических проблемах, связанных с тем трагическим событием. В интервью американскому журналу принц Гарри поведал, как тяжело было ему, 12-летнему мальчику, только что потерявшему мать, проделать долгий путь в траурной процессии под взглядами миллионов людей. «Я не думаю, что ребенка надо просить о таком, несмотря ни на какие обстоятельства. Не думаю, что такое возможно было бы сегодня», — говорит принц. Он признается, что пережил нелегкие времена, но сейчас он получает огромное удовольствие, принимая участие в благотворительных акциях и помогая людям.





Сегодня, по словам принца Гарри, он живет жизнью обыкновенного человека и делает это во многом благодаря тому, как воспитывала его принцесса Диана. «Моя мама сделала очень много, чтобы показать мне жизнь обычных людей, она брала нас с собой, чтобы мы увидели бездомных. Слава Богу, я не совсем оторван от реальности. Люди бы удивились, узнав, какой обычной жизнью мы живем, я и Уильям. Я сам хожу по магазинам. Иногда, когда я иду за мясом в ближайший супермаркет, я волнуюсь, что кто-то щелкнет меня на телефон. Но я хочу жить нормальной жизнью. И если мне посчастливится иметь детей, они тоже смогут так жить», — рассказал принц Гарри. И добавил: «Даже если я стану королем, я буду сам ходить за покупками».





Принц Гарри отдал должное своей бабушке, Королеве Елизавете II, благодаря которой они с братом могут позволять себе многие вещи в повседневной жизни. «Королева просто фантастическая. Она позволила нам выбирать», — подчеркивает он. При этом некоторые обозреватели отметили тот факт, что в интервью принц Гарри ни разу не упомянул своего отца.





Принц Гарри в настоящее время пятый в очереди наследников Соединенного Королевства. Первым в очередности наследования и наследником трона является принц Уэльский Чарльз, за ним следует его старший сын герцог Кембриджский принц Уильям, далее — дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта. Сейчас принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл.



