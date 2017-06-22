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22 июня 17, 18:10
В Польше приняли «украинский» закон
Польша, Украина,
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В сейме Польши при поддержке правительства приняли новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда
Изменения предусматривают введение оплаты за регистрацию заявления работодателю о намерении нанять на работу иностранца. Предложенные законом решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше.

В частности речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда. Отныне, кроме права на работу введено разрешение на сезонную работу, что будет выдавать староста на период восьми месяцев в течение года.

Закон предусматривает внесение платежа 30 злотых за регистрацию заявления работодателю о намерении трудоустройства иностранцев.

«Это уменьшит злоупотребления и обеспечит финансовые поступления, которые будут использованы старостами для выполнения этого задания. Это позволит эффективнее обслуживать заинтересованных лиц уездными управлениями труда. Планируется, что платеж, указанный в распоряжении, будет небольшим и составит 30 злотых», — отмечается в обосновании к решению.

Заявление могут не зарегистрировать, если управление признает, что документ был составлен с корыстной целью или будет использован иностранцем для других нужд, чем выполнение работы.

Источник: politeka.net
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