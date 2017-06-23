Ультиматум Катару: Опубликованы требования арабских стран

Арабские страны Ближнего Востока, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром и устроившие фактическую блокаду эмирата, передали посредством Кувейта в Доху список требований для нормализации отношений. Агентство Associated Press утверждает, что владеет копией документа со списком из 13 пунктов.





На выполнение требований Дохе отвели 10 дней.





В список входят следующие условия, необходимые для выполнения Катаром:





- разрыв дипломатических отношений с Ираном и депортация из страны членов Корпуса стражей исламской революции;





- разрыв связей с исламистским движением Братья мусульмане, джихадистскими организациями Аль-Каида и Исламское государство, ливанской вооруженной группировкой Хезболла, рядом других радикальных групп;





- прекращение спонсирования террористических объединений;





- прекращение англоязычного вещания канала Al Jazeera, перекрытие финансирования целого ряда изданий;





- выплата компенсаций ряду стран (сколько и кому конкретно, публично не сообщается);





- вывести все войска Турции из Катара и закрыть турецкую базу.





Также от Дохи требуют отказа от предоставления гражданства жителям Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Граждан этих четырех стран, которые находятся в розыске по обвинениям в подрывной деятельности, Катар обязали выдать спецслужбам перечисленных государств.





В списке требований - вхождение Катара "политически, экономически и иным образом" в Совет сотрудничества стран Залива - региональный клуб против Ирана.





Катару предлагают оставить те торговые связи с Ираном, которые не подпадают под действие санкций США.





Катар обвинили в поддержке джихадизма. Газета Тhe Financial Times сообщила, что власти этой страны передали террористам около $1 млрд выкупа за похищенных на охоте в Ираке членов королевской семьи и военных.





Власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром, позже к ним присоединились восточное правительство Ливии, Мальдивы, Йемен, Маврикий и Мавритания. Иордания ограничила уровень дипмиссии в Катаре.





Президент США Дональд Трамп одобрил решение этих стран по Катару. Катар отвергает все обвинения и утверждает, что никаких переговоров до снятия блокады не будет.



