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23 июня 17, 10:29
Ультиматум Катару: Опубликованы требования арабских стран
Катар
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На выполнение 13 пунктов требований Дохе отводят 10 суток. В списке - разрыв отношений с Ираном и исламистами, закрытие филиала Al Jazeera и прочее.
Арабские страны Ближнего Востока, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром и устроившие фактическую блокаду эмирата, передали посредством Кувейта в Доху список требований для нормализации отношений. Агентство Associated Press утверждает, что владеет копией документа со списком из 13 пунктов.

На выполнение требований Дохе отвели 10 дней.

В список входят следующие условия, необходимые для выполнения Катаром:

- разрыв дипломатических отношений с Ираном и депортация из страны членов Корпуса стражей исламской революции; 

- разрыв связей с исламистским движением Братья мусульмане, джихадистскими организациями Аль-Каида и Исламское государство, ливанской вооруженной группировкой Хезболла, рядом других радикальных групп; 

- прекращение спонсирования террористических объединений; 

- прекращение англоязычного вещания канала Al Jazeera, перекрытие финансирования целого ряда изданий; 

- выплата компенсаций ряду стран (сколько и кому конкретно, публично не сообщается); 

- вывести все войска Турции из Катара и закрыть турецкую базу.

Также от Дохи требуют отказа от предоставления гражданства жителям Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Граждан этих четырех стран, которые находятся в розыске по обвинениям в подрывной деятельности, Катар обязали выдать спецслужбам перечисленных государств.

В списке требований - вхождение Катара "политически, экономически и иным образом" в Совет сотрудничества стран Залива - региональный клуб против Ирана.

Катару предлагают оставить те торговые связи с Ираном, которые не подпадают под действие санкций США.

Катар обвинили в поддержке джихадизма. Газета Тhe Financial Times сообщила, что власти этой страны передали террористам около $1 млрд выкупа за похищенных на охоте в Ираке членов королевской семьи и военных.

Власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром, позже к ним присоединились восточное правительство Ливии, Мальдивы, Йемен, Маврикий и Мавритания. Иордания ограничила уровень дипмиссии в Катаре.

Президент США Дональд Трамп одобрил решение этих стран по Катару. Катар отвергает все обвинения и утверждает, что никаких переговоров до снятия блокады не будет.

Источник: liga.net
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