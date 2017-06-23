Шпион или дипломат? Российский посол Сергей Кисляк

"Судя по всему, встреча была веселой - хотя нам приходится поверить русским на слово. 10 мая Дональд Трамп принял в Овальном кабинете главу российского МИДа Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, посла Москвы в США, - повествуют Оуэн Мэттьюз и Мэттью Купер в журнале Newsweek. - Однако американский президент не допустил пресс-корпус Белого дома на встречу". Фотографии, обнародованные агентством "ТАСС", запечатлели трех мужчин, которые шутят и смеются, и, согласно просочившимся рассказам о встрече, Трамп похвастался, что он "только что уволил директора ФБР. Он был сумасшедший, настоящий чокнутый". Причина увольнения? "Я подвергся большому давлению из-за России. Теперь оно ослабло", - цитируют журналисты слова Трампа, ссылаясь на сообщения в прессе.

"Трамп явно ошибался, - говорится в статье. - Увольнение директора ФБР Джеймса Коми за день до его [Трампа] встречи с Лавровым и Кисляком отнюдь не ослабило давление, а лишь обострило пристальное внимание бюро к контактам между Россией и штабом Трампа - и вызвало вопли демократов в Конгрессе по поводу вмешательства Москвы в выборы 2016 года".

"Предположительно-неподобающие контакты с Кисляком составляют по крайней мере три нити скандала "Россиягейт": встреча посла с зятем Трампа Джаредом Кушнером, с советником по национальной безопасности Майклом Флинном и с генеральным прокурором и министром юстиции Джеффом Сешнсом", - отмечают авторы. По их словам, сегодня Кисляк стал настолько "радиоактивным", что чиновники на руководящих должностях из кожи вон лезут, чтобы опровергнуть, что они когда-либо с ним контактировали. А Флинн, Кушнер и Сешнс не сообщили о своих встречах с ним, как это требуется сделать в соответствии с американскими правилами протокола контактов с иностранными чиновниками.

"Как гениальный 66-летний карьерный дипломат и бывший ядерный физик стал вашингтонским эквивалентом Тифозной Мэри? - задаются вопросом журналисты. ? - Совершил ли он - как Кисляк риторически спросил во время речи в Стэндфордском университете в ноябре - "что-то плохое"? И есть ли какие-то свидетельства в пользу двух самых серьезных вопросов касательно дела Трамп-Россия? Первый вопрос заключается в том, знал ли штаб Трампа об обнародовании российскими хакерами украденной электронной переписки, вредящей Хиллари Клинтон во время кампании 2016 года, и состоял ли он с ними в сговоре с этой целью. Второй вопрос - был ли Кисляк или российские бизнесмены вовлечены в какие-либо взятки семье Трампа в обмен на смягчение американской политики по отношению к Москве?".

"Люди, который тесно работали с Кисляком, сомневаются, что посол преследовал иные цели, помимо выполнения своей работы", - пишет издание. "Он был всегда очень профессиональным", - рассказал Майкл Макфол, американский посол в России с 2012 по 2014 годы, который часто контактировал в российским дипломатом в течение трех лет своей работы в качестве старшего советника в Белом доме. Работа Кисляка заключается в том, чтобы "завязать как можно больше контактов, а также отстаивать политику его правительства. Он всегда делал обе эти вещи очень эффективно. Что касается политической вовлеченности, лично я не думаю, что он перешел какую-либо черту", - заявил изданию Макфол.

Однако дипломат считает "необычным, если даже не беспрецедентным" поведение команды Трампа. "Действия Флинна и Кушнера ненормальны. Почему они согласились встречаться [с Кисляком]? Разве они не должны были фокусироваться на формировании внешнеполитической команды Трампа? В 2008 году руководящие сотрудники нашей переходной команды не встречались с российскими чиновниками", - сказал Макфол.

"Флинну, несомненно, предстоит ответить на некоторые вопросы, - говорится в статье далее. - За месяц до вступления Трампа в должность ФБР подслушало несколько телефонных разговоров между Флинном и Кисляком в ходе рутинной слежки за российским посольством. Согласно рассказам о прослушке, просочившимся в The Washington Post, эти двое обсуждали санкции, наложенные уходящей администрацией Обамы на Россию в наказание за взлом серверов Национального комитета Демократической партии, а также системы регистрации избирателей в штатах". Как уточняют авторы, администрация Обамы также выслала 35 россиян по подозрению в шпионаже - включая четырех заявленных руководящих офицеров российской военной разведки, работавших в посольстве Кисляка.

"Столкнувшись с крупнейшим после окончания холодной войны кризисом своей дипмиссии, Кисляк послал сообщения, а затем позвонил Флинну - 28 и 29 декабря", - сообщает издание. "Честь его коллег и России была очернена сказками о так называемом взломе", - заявил авторам старший сотрудник Дипломатической академии МИД России, который пожелал остаться неназванным. "Естественно это было обязанностью [Кисляка] - выразить свой протест всем относящимся к делу чиновникам, контакт был полностью корректным", - прокомментировал сотрудник Дипакадемии.

"Нет общедоступных свидетельств того, что Флинн предлагал Кисляку какие-либо неподобающие сделки или же давал какие-либо обещания о том, что вновь избранная администрация Трампа будет мягко вести себя с Кремлем, - продолжают авторы. - Но вместо санкций, вызывающих серьезный дипломатический кризис, на следующий день представитель Владимира Путина заявил, что Россия не будет отвечать симметрично, - весьма необычный отход от предыдущей практики".

"В какой-то момент в декабре Кисляк также провел 20-минутную встречу в Флинном и зятем Трампа Кушнером в Trump Tower, как подтвердил в марте представитель Белого дома Хоуп Хикс, - говорится далее. - Не сообщалось о том, что там было сказано. Также не была установлена точная дата. Но после встречи чиновники американской разведки, прослушивающие телефон Кисляка, узнали, что посол, видимо, обсуждал просьбу Кушнера установить тайный безопасный канал, чтобы связываться с Кремлем вне наблюдения со стороны американской разведки".

"Что еще загадочнее, - продолжают журналисты, - так это то, что Кисляк участвовал во встрече с Кушнером и Сергеем Горьковым, соратником Путина и выпускником российской академии разведки (Академия ФСБ. - Прим. ред.), который возглавляет "Внешэкономбанк" - государственный банк, который с 2014-го находится под санкциями Вашингтона". Российская разведка использовала офис банка на Уолл-стрит в качестве прикрытия для своих шпионов, по крайней мере, в одном случае за последние годы; в 2015 году Евгений Буряков, заместитель председателя "Внешэкономбанка" в Нью-Йорке, был разоблачен в качестве шпиона в ходе операции ФБР и приговорен к 10 месяцам тюрьмы (отпущен в марте 2017 года, вернулся в Россию)".

"Связь с Горьковым подтолкнула некоторых к обвинениям Кисляка в том, что у него есть связи с разрастающимися российскими операциями разведки против США, - сообщают журналисты. - Посол - "очень опытный агент", заявил в апреле CNN бывший "спящий агент" КГБ Джек Барски. Большинство профессионалов считают такое заявление нелепым". Кисляк - "невероятно серьезный и профессиональный дипломат", отметил в беседе с авторами Томас Пикеринг, бывший посол США в России и представитель в ООН, а также высокопоставленный дипломат в администрациях Клинтона и Джорджа Буша-младшего. "Если он руководитель шпионской ячейки, он очень хорошо это прячет", - шутит Пикеринг.

"Российские разведывательные агентства работают совершенно иначе - роли посла и главы резидентуры ФСБ (он же rezident) институционально отделены друг от друга, - говорится в статье. - А биография Кисляка - он окончил Институт инженерной физики в Москве в 1973 году, затем поступил на службу в Академию внешней торговли СССР и потом в МИД - не соответствует биографии большинства карьерных шпионов".

"Однако это не говорит о том, что Кисляк не в курсе тайных операций, которые контролируются из его посольства, - говорится далее. - Он "осуществляет надзор над самой агрессивной разведывательной операцией в этой стране", - передают авторы слова бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, произнесенные в мае на NBC. "Предполагать, что он как-то отстоит от этого или этого не замечает, это уж перебор", - сказал Клэппер.

"Нет свидетельств того, что Кисляк - глава шпионской ячейки - или даже активный тайный посредник Трампа, - продолжают журналисты. - Но более реалистичное, и существенное, обвинение против Кисляка состоит в том, что он сделал недостаточно, чтобы остановить стремительное ухудшение американо-российских отношений, которые были теплыми в начале его срока в 2008 году и являются катастрофическими сегодня". Как отмечают журналисты, "эффективный посол не только лоббист - он или она еще и посредник. Все послы объясняют политику своих стран принимающей стороне - но самые лучшие также помогают своим начальникам понять страхи, "красные линии" и логику страны, куда их назначили".

Кисляк "не справился с выполнением этой роли посредника", рассказал изданию один американский чиновник, который работал с ним в Вашингтоне, но не хотел, чтобы его цитировали критикующим коллегу. Кисляк "сделал лишь одну сторону работы" - продвижение повестки России в Вашингтоне, но он не смог объяснить позицию Вашингтона Кремлю.

"Все катастрофы в российской внешней политике за последние годы - особенно аннексия Крыма - основывались на глубоком незнании реальной американской повестки", - заявил авторам высокопоставленный европейский посол, который имел дело с Россией с 1980-х, но не вправе высказываться официально. "Путин и его ближний круг действительно думают, что революция на Майдане [на Украине в 2014 году] была поддерживаемым США переворотом. Они думали, что НАТО собирается немедленно захватить [российскую базу ВМФ в] Севастополе. Вторгнуться в Крым и спасти Севастополь от НАТО - вот какова была их логика. Но она основывалась на абсолютно ложном видении реальности. Не было никого, кто бы сказал Путину: "Постойте, это неправильно. Я знаю США, и США этого делать не собираются".

"Одна из возможных причин, по которой Кисляк не высказывался против ложных предположений Кремля про намерения Вашингтона по поводу Севастополя, - это культура абсолютной лояльности, которая преобладает в администрации Путина", - пишет издание. Еще одна причина - в том, что во время крымского кризиса Кисляк не получал доступа к руководящим лицам в Вашингтоне, принимающим решение, что могло бы позволить ему лучше понять, что реально происходило. Журналисты связывают это с тем, что между 2012 и 2014 годом посол Макфол стал ненавистной фигурой для российских СМИ и не получал доступа к руководству в Москве, поэтому Кисляк также не получал доступа в Вашингтоне. Он редко виделся с тогдашним госсекретарем Джоном Керри, говорится в статье. "Третьей - и самой тревожной - причиной глубинной разобщенности кремлевского восприятия и реальности было то, что Путин просто никого не слушал", - констатируют Мэттьюз и Купер.

"Возможно, Кремль сам предпочитал быть абсолютно неверно информированным об Америке и ее намерениях, но этого явно нельзя сказать о Кисляке, - говорится далее. - С начала своего срока он считал важным путешествовать по США, чтобы общаться с обычными людьми, - продвигая линию России, но также прислушиваясь к пульсу Америки и регулярно призывая к "лучшим отношениям и пониманию" между "нашими двумя великими нациями".

Какими бы ни были планы команды Трампа до инаугурации в отношении оттепели, скандал "Россиягейт" сделал любые уступки Москве потенциально невозможными, и в этом смысле он является трагедией для Кисляка, подытоживают авторы. "Посол усердно работал, чтобы выстроить отношения с новой администрацией и склонить команду Трампа к тому, чтобы она в той же степени симпатизировала России, в какой Хиллари Клинтон была к ней враждебна. Но вместо того чтобы добиться перезагрузки Трамп-Путин, Кисляк руководил разрывом, который, вероятно, может пережить обоих лидеров".