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23 июня 17, 22:11
В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током
аквапарк
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В Турции аквапарк города Акязы по неизвестной причине оказался под электрическим напряжением, в результате чего погибли пять человек, среди которых были трое подростков, передает ВВС.
Отмечается, что первыми пострадали трое детей, которые играли в детском бассейне с металлическим ограждением, в их числе был сын владельца заведения. Еще две жертвы удара током нырнули в бассейн, чтобы спасти пострадавших, однако тоже умерли.

Сперва все пять человек были госпитализированы, однако спасти их жизнь не удалось. Еще один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Кроме того, еще два человека получили разряд тока, прикоснувшись к металлическому ограждению бассейна.

Возраст погибших 12, 15 и 17 лет. Причины напряжения в аквапарке пока не установлены. Сразу же после происшествия, сотрудники заведения отключили электроэнергию и сбросили воду. Правоохранительные органы устанавливают причины смерти людей.



Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Маниса, расположенном в западной части Турции, как минимум 730 военных госпитализировали в связи с пищевым отравлением в одной из воинских частей. Согласно предварительной информации, причиной отравления, возможно, стала инфекция. 
Источник: mignews.com.ua 
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