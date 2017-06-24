В турецком аквапарке пять человек погибли от удара током

Отмечается, что первыми пострадали трое детей, которые играли в детском бассейне с металлическим ограждением, в их числе был сын владельца заведения. Еще две жертвы удара током нырнули в бассейн, чтобы спасти пострадавших, однако тоже умерли.





Сперва все пять человек были госпитализированы, однако спасти их жизнь не удалось. Еще один человек получил травмы и был доставлен в больницу. Кроме того, еще два человека получили разряд тока, прикоснувшись к металлическому ограждению бассейна.





Возраст погибших 12, 15 и 17 лет. Причины напряжения в аквапарке пока не установлены. Сразу же после происшествия, сотрудники заведения отключили электроэнергию и сбросили воду. Правоохранительные органы устанавливают причины смерти людей.













Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в городе Маниса, расположенном в западной части Турции, как минимум 730 военных госпитализировали в связи с пищевым отравлением в одной из воинских частей. Согласно предварительной информации, причиной отравления, возможно, стала инфекция.