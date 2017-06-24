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24 июня 17, 10:57
В Китае растет число пропавших из-за оползня
оползень
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Поиски на месте бедствия пока не дают результатов.

Число пропавших без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань выросло до 141 человек (ранее сообщалось о 100 человек), передает Женьминь жибао.

Сообщается, что поиски на месте бедствия пока не дают результатов.

По словам пресс-секретаря правительства региона, после нескольких часов поисково-спасательных работ из-под массы горных пород удалось извлечь только двух человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ускорить спасательные мероприятия.

Напомним, что весной в Киргизии оползень накрыл село. Погибли более двадцати человек.
Korrespondent
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