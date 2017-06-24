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24 июня 17, 11:00
В штате Небраска торнадо повредил "самолеты судного дня"
самолеты судного дня
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Повреждение не помешает E-4B выполнить свою миссию в случае уничтожения наземных пунктов управления.

На базе Оффат штата Небраска торнадо повредил десять самолетов американских ВВС, включая два так называемых "самолета судного дня" E-4B, пишет CNN.

Представитель ВВС США сообщил, что инцидент произошел еще на прошлой неделе, 16 июня, однако известно о нем стало лишь сейчас.

По его словам, повреждение не помешает E-4B выполнить свою миссию в случае уничтожения наземных пунктов управления.

Кроме того, торнадо были повреждены восемь самолетов-разведчиков RC-135. Также ветер повалил деревья и повредил здания на базе ВВС США.

Как известно, самолет "судного дня" - один из главных командных центров для президента, министра обороны и начальников штабов. E-4B защищен от электромагнитных волн и оснащен современными системами и средствами связи.

Самолет защищен от последствий ядерного взрыва. На борту могут находиться более ста человек. Один из четырех "самолетов судного дня" всегда готов к вылету и может подняться в течение нескольких минут.

Напомним, что в прошлом месяце жертвами торнадо в США стали 14 человек.коне
Korrespondent
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