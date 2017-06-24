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24 июня 17, 11:10
Guardian: Растет риск войны между Россией и США
Россия, США
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Автор статьи утверждает, что между Москвой и Вашингтоном растет напряженность, которая в любой момент приведет к столкновению.
Борьба между Вашингтоном и Москвой за влияние в Сирии увеличивает опасность прямой конфронтации между Россией и США, пишет The Guardian.
 
Напомним, в последний раз тревожная ситуация возникла 18 июня, когда ВВС США сбили истребитель сирийских правительственных сил. На следующий день Россия заявила, что будет рассматривать любой американский самолет к западу от Евфрата как потенциальную цель.
 
Сразу после этого Вашингтон обвинил Москву в том, что ее истребители совершили опасное сближение с американскими самолетами в небе над Балтикой.
 
"Создалось впечатление неумолимо возрастающей напряженности и рисков вдоль всех разделяющих Восток и Запад границ. И при этом ситуация, в которой любая ошибка может стать причиной прямого столкновения, становится вопросом времени", − отмечает издание.
 
Наиболее опасным местом продолжает оставаться Сирия, где война близится к концу, а президент Башар Асад, судя по всему, уверен, что сможет восстановить власть над всей страной. Автор статьи считает, что сейчас, очевидно, начнется борьба международных игроков за доминирующее влияние в регионе.
 
Российские цели в Сирии были ясны с самого начала − сохранить страну как единое государство. В отличие от Москвы, позиция Вашингтона выглядит непоследовательной, отмечает журналист. 
 
Когда президентом был Барак Обама, США поддерживали разнообразные оппозиционные группировки и настаивали на том, что уход Асада должен быть предварительным условием любого урегулирования. Многие верили, что приход к власти Дональда Трампа ознаменует собой резкое изменение американской политики в отношении Сирии.
 
"С одной стороны, его надежды на улучшения отношений с Россией предполагали возможность согласованного урегулирования. С другой стороны, Трамп обещал, что Штаты не будут вмешиваться в иностранные войны", − пишет издание.
 
На деле никаких перемен не произошло. Сближение с Москвой так и не началось. Сначала Трамп решил − или его уговорили это сделать − ввести в действие предложенную Обамой, а не им самим, "красную линию". Затем он отдал приказ о нанесении бомбового удара по сирийскому аэродрому после химатаки в Идлибе.
 
"Растущую напряженность можно объяснить беспорядком в администрации США, где многие должности продолжают оставаться вакантными, а враждебность в отношении Трампа не снижается", − подчеркивает журналист.
 
Автор резюмирует, что завершающая фаза конфликта в Сирии может быть опасна, поскольку американо-российское соперничество за влияние в условиях мира повышает риск случайной войны.
Korrespondent
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