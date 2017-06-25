Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.09
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
24 июня 17, 21:20
Макрон и Шварценеггер объединились против Трампа (Видео)
Макрон и Шварценеггер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Клип сопровождается надписью "С президентом Макроном, великим лидером!".

Президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата – на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик.

Макрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату. В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона "Сделаем нашу планету снова великой!", в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой!" и закрепил за собой репутацию "анти-Трампа".

Менее чем за 24 часа его лозунг "Сделаем нашу планету снова великой" ретвитнули более 140 тысяч. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда – телеведущего Сирила Хануну.

В новом видеоролике к заявлению Макрона присоединяется легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер, главный герой фильма "Терминатор".

В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него "настоящая честь" встретиться с Макроном, и что они будут "работать вместе ради чистой энергии будущего".
Клип сопровождается надписью "С президентом Макроном, великим лидером!"

Напомним, решение Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения вызвало волну всеобщего осуждения и спровоцировало многочисленные марши протеста.
Korrespondent
Ещё по теме:
У Газпрома есть свой человек в американском лобби
Макрон стал последней надеждой для либералов
Европа сожалеют о решении Трампа
Грядут изменения в мировом лидерстве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Guardian: Растет риск войны между Россией и США
noimageВ Лондоне эвакуировали жителей пяти зданий
noimageВ штате Небраска торнадо повредил "самолеты судного дня"
noimageВ Китае растет число пропавших из-за оползня
noimageВ турецком аквапарке пять человек погибли от удара током
Лента новостей