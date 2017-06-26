Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.09
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
25 июня 17, 21:33
Трампу передали доказательства присутствия России в Донбассе
Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киев вооружил президента США "аргументами" перед саммитом G20.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства о присутствии российских войск на территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

"Предоставлены не просто аргументы, а материалы – документы, фотографии, карты, шевроны и много других вещей, которые четко доказывают российское присутствие на Донбассе", – сказал Порошенко.

Он объяснил, что цель этой передачи данных – вооружить в достаточной мере Трампа аргументами в преддверии саммита "большой двадцатки", который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля, и во время которого Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Порошенко также выразил надежду, что вопрос поставок Вашингтоном оборонительного оружия Киеву решится до октября, то есть до конца нынешнего бюджетного года в США.

По словам президента, в течение двух-трех месяце в Украину приедет министр обороны США Джеймс Мэттис, и во время этого визита могут быть подписаны "оборонные соглашения.

Как сообщалось, ранее Порошенко объявил о визите в Украину министра энергетики США Рика Перри для обсуждения вопросов о приватизции предприятий и покупке Киевом 2 млн тонн угля.
Korrespondent
Ещё по теме:
Сеть "взорвал" окказионализм Трампа
Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения
Трамп хотел снять санкции с РФ в первые дни президентства
Выйти из Парижского соглашения США смогут лишь в 2020 году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В британском Ньюкасле машина въехала в толпу людей
noimageМакрон и Шварценеггер объединились против Трампа (Видео)
noimageGuardian: Растет риск войны между Россией и США
noimageВ Лондоне эвакуировали жителей пяти зданий
noimageВ штате Небраска торнадо повредил "самолеты судного дня"
Лента новостей