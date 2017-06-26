Столкновения в Лондоне, шесть полицейских ранены (ВИДЕО)

В Лондоне во время столкновений с демонстрантами шесть сотрудников полиции пострадали в воскресенье вечером, передает телекенал Sky News.

Протестующие зажгли файеры и забросали полицейских камнями. Четверо пострадавших сотрудников полиции были доставлены в больницу, отмечает телеканал.

По данным газеты Times, в результате протестов четыре человека были задержаны за такие правонарушения, как поджог, нарушение общественного порядка и нанесение противозаконного ущерба. На место столкновений протестующих с полицией были направлены вертолеты и перекрыты дороги.

Поводом для протестов стала смерть 25-летнего темнокожего британца Эдира Фредерико да Косты после того, как 15 июня его автомобиль остановили сотрудники полиции. Спустя шесть дней после задержания да Коста скончался в больнице.

Участники протестов утверждают, что да Косту "жестоко избили", его шея была сломана, а на голове имелись следы травм. Однако независимая комиссия по приему жалоб на полицию утверждает, что предварительные результаты аутопсии не указывают на то, что да Коста получил повреждения позвоночника.



