Охранникам Эрдогана запретили въезд на саммит G20

Правительство ФРГ уведомило Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию, где 7 и 8 июля в Гамбурге пройдет саммит "большой двадцатки". Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на анонимный источник в официальном Берлине.

Федеральное ведомство по охране конституции предупреждает, что Гамбург может стать площадкой уличных баталий между сторонниками и противниками президентов Турции и США с участием курдских активистов, а также различных левых и правых экстремистов. "Прокурдские активисты могут нападать на турок-националистов и наоборот", заявил изданию представитель ведомства. Только в самом Гамбурге насчитывается около 600 сторонников запрещенной в Германии Рабочей партии Курдистана. Всего же, по различным данным, в ФРГ проживают порядка 14 тысяч последователей РПК. И визит Эрдогана в Германию, отмечается в записке, подготовленной ведомством, приведет к мобилизации обеих сторон. Как прокурдских активистов, так и турок-националистов.

Немецкие власти, отмечает издание, категорически настроены не допустить повторения вашингтонской истории в Гамбурге. "На наших улицах только полиция Гамбурга будет иметь право голоса и более никто другой. Это также распространяется и на иностранные силы безопасности", — заявил Welt am Sonntag сенатор по внутренним делам парламента Гамбурга Энди Гроте (Andy Grote).

Инцидент с потасовкой с участием охранников Эрдогана и прокурдских активистов произошел 17 мая в ходе визита турецкого президента в США для встречи с Дональдом Трампом неподалеку от резиденции турецкого посла в Вашингтоне. В ходе столкновений несколько человек получили травмы разной степени тяжести, двое были задержаны. Американские правоохранители, расследовавшие инцидент пришли к выводу, что действия охранников, атаковавших демонстрантов были неоправданно агрессивными. После чего в середине июня в США были выданы ордера на арест 12 телохранителей Эрдогана.