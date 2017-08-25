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24 августа 17, 22:08
В Персидском заливе столкнулись корабли: погибли 20 моряков
море
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Столкновение произошло в морском канале Хор Абдалла между Ираком и Кувейтом.
Столкновение произошло в морском канале Хор Абдалла между Ираком и Кувейтом.

В результате столкновения иракского судна с иностранным кораблем, произошедшем в морском канале Хор Абдалла между Ираком и Кувейтом, погибли 20 моряков. Об этом сообщает министерство транспорта Ирака.

"Судно аль-Мисбар затонуло в водах Ирака в субботу утром вследствие столкновения с иностранным судном, после чего были спасены восемь матросов и найдены тела четырех других", - говорится в сообщении.

Ещё 16 тел были найдены в четверг, когда был поднят корабль.

Правительство Ирака приказало арестовать иностранное судно. Под каким флагом оно ходило и кому принадлежит - не сообщается. 

Отметим, несколькими днями ранее в результате столкновения американского эсминца John S. McCain и нефтетанкера Alnic MC в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура пропали десять человек и еще пять получили ранения.
Korrespondent
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