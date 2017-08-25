Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.96
USD
25.45
RUB
0.43
EUR
30.15
USD
25.56
RUB
0.43
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
25 августа 17, 09:20
На военные учения России и Беларуси НАТО направит экспертов
учения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Военных альянса пригласил Минск.
Военных альянса пригласил Минск.

НАТО направит двух экспертов на крупномасштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017". Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству AP.

По его словам, приглашение альянсу прислал Минск - оно предусматривает, что представители НАТО могут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. Россия пригласила альянс только на один такой день, и в НАТО пока изучают это предложение.

Посещение маневров в специально отведенные для гостей дни не имеет ничего общего с настоящим мониторингом, отметил Столтенберг. Он призвал дать НАТО доступ к более полному наблюдению за учениями.

За учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины, сообщил Генштаб вооруженных сил на своей странице в Facebook. Приглашения также получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония, говорится в сообщении.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси, сообщил министр обороны страны Андрей Равков.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО стремится к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией, чтобы сохранить мир и побудить ее действовать в рамках норм и правил международного сообщества.
Korrespondent
Ещё по теме:
Аэропорт "Киев" в Жулянах нарастил пассажиропоток
Литва просит разместить у себя воинский контингент США
В Польше начинаются военные учения НАТО (ФОТО)
Сегодня в Минске снова собирается контактгруппа по Донбассу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве: фото
noimageНа Кубе пострадали 16 сотрудников посольства США
noimageВ США применили новый смертельный препарат для казни
noimageВ Персидском заливе столкнулись корабли: погибли 20 моряков
noimageЗападной Европе угрожают террористы под видом мигрантов
Лента новостей