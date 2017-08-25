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25 августа 17, 09:25
В США применили новый смертельный препарат для казни
казнь
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При казни заключенного был использован препарат этомидат.
В американском штате Флорида казнили мужчину, осужденного за убийство на почве расизма, использовав новый препарат, сообщает Associated Press.
 
53-летний Марк Асэй был приговорен к смертной казни за убийство афроамериканца в 1987 году.
 
При казни был использован препарат этомидат, который еще не проходил испытаний для выполнения данной функции.

Этомидат заменил в смертельной инъекции мидазолам, с приобретением которого возникли трудности, поскольку многие фармацевтические компании отказываются поставлять вещества для осуществления казней.
 
Как сообщалось, число смертных казней в мире упало почти на 40%.
Korrespondent
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