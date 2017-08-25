В США применили новый смертельный препарат для казни

В американском штате Флорида казнили мужчину, осужденного за убийство на почве расизма, использовав новый препарат, сообщает Associated Press.

53-летний Марк Асэй был приговорен к смертной казни за убийство афроамериканца в 1987 году.

При казни был использован препарат этомидат, который еще не проходил испытаний для выполнения данной функции.





Этомидат заменил в смертельной инъекции мидазолам, с приобретением которого возникли трудности, поскольку многие фармацевтические компании отказываются поставлять вещества для осуществления казней.

Как сообщалось, число смертных казней в мире упало почти на 40%.