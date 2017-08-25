На Кубе пострадали 16 сотрудников посольства США

Шестнадцать сотрудников посольства США пострадали в результате инцидентов на Кубе. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.

"Я не могу вам сказать, кто причастен к этому. Расследование продолжается. Мы хотим найти виновных и привлечь их к ответственности", – сказала Науэрт.

По ее словам, "источник инцидентов" также пока не обнаружен.

Ранее сообщалось, что на Кубе более десяти дипломатов и членов их семей пострадали в результате "акустических атак", которые продолжались с середины ноября 2016 года до весны 2017 года.

Дипломаты и члены их семей обратились за лечением после таинственного влияния. В частности, у двух американских дипломатов "акустические атаки" привели к потере слуха, из-за чего они не смогли вернуться на Кубу.

Несколько месяцев США и Куба секретно обсуждали атаки. Кубинские власти позволили агентам ФБР и канадской полиции прибыть на свою территорию для проведения расследования.