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25 августа 17, 11:04
Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве: фото
ДТП
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В результате инцидента госпитализированы четыре человека

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве. Об этом сообщает польский телеканал RMF24. 

"Инцидент произошел на пересечении улицы Жвирки и Вигуры и улицы Гинека. Полицейский автомобиль, который сопровождал колонну, столкнулся с фургоном", - говорится в сообщении. 

В сопровождающую кортеж машину полиции врезался сбоку фургон. Полицейское авто вынесло на тротуар, на котором оно сбило пешехода. Одного из двоих пострадавших полицейских спасатели с помощью спецтехники вырезали из автомобиля. Также госпитализирован водитель фургона. Жизни генсека ничего не угрожало и колонна продолжила движение. 

Столтенберг находится с двухдневным визитом в Польше. Он уже успел встретиться с президентом Анджеем Дудой. Среди обсуждаемых тем была безопасность восточного крыла Альянса и маневры Запад-2017 в Беларуси. 

Фото: www.rmf24.pl

Фото: www.rmf24.pl

Фото: www.rmf24.pl

Фото: www.rmf24.pl

Источник: liga.net 
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