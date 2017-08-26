Япония введет новые санкции против КНДР

Япония введет новые санкции против Северной Кореи за ядерную программу Пхеньяна. Об этом сообщил главный секретарь Кабинета министров Японии Йошихид Суга, передает Reuters.





Уточняется, что Токио заморозит активы шести организаций и еще двух лиц, связанных с КНДР. Речь идет, в частности, о китайских организациях и чиновниках.





В Пекине уже отреагировали на это заявление, выразив "сильное недовольство и оппозицию" японским санкциям.





23 августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын дал указание сотрудникам Института химических материалов при Минобороны КНДР и рабочим, занятым на заводах ОПК страны, выпускать еще больше твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок.



