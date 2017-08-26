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26 августа 17, 01:04
Вице-президент Samsung осужден за взяточничество на пять лет
Ли Чжэ Ен
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Суд Южной Кореи признал вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ена виновным.
Как сообщает агентство Yonhap, Ли Чжэ Ен был обвинен во взяточничестве, растрате и других преступлениях, связанных с экс-президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, передают Нескучные новости.

Согласно решению суда, руководитель Samsung был признан виновным в даче взятки в размере 7,2 миллиарда вон (около 6,38 миллионов долларов), а также в хищениях, сокрытии активов за рубежом и лжесвидетельстве.

Обвинение считало, что глава Samsung платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь и запрашивало для Ли Чжэ Ена наказание в виде 12 лет лишения свободы.

По данным следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от компании Samsung почти 120 миллионов долларов.

Ли Чжэ Ен находится под арестом с февраля 2017 года.

Источник: neskuchno-news.com
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