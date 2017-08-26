Вице-президент Samsung осужден за взяточничество на пять лет

Как сообщает агентство Yonhap, Ли Чжэ Ен был обвинен во взяточничестве, растрате и других преступлениях, связанных с экс-президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, передают Нескучные новости.





Согласно решению суда, руководитель Samsung был признан виновным в даче взятки в размере 7,2 миллиарда вон (около 6,38 миллионов долларов), а также в хищениях, сокрытии активов за рубежом и лжесвидетельстве.





Обвинение считало, что глава Samsung платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь и запрашивало для Ли Чжэ Ена наказание в виде 12 лет лишения свободы.





По данным следственной комиссии, президенту и ее подруге удалось получить от компании Samsung почти 120 миллионов долларов.





Ли Чжэ Ен находится под арестом с февраля 2017 года.



