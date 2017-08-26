В Брюсселе в отделение полиции бросили "коктейль Молотова"

Неизвестный бросил в здание полицейского участка в центре Брюсселя бутылку с зажигательной смесью, передает RTBF.

О пострадавших не сообщается.

"Коктейль Молотова" был брошен во входную дверь. Злоумышленник скрылся, задержать его не удалось.





Неизвестный напал на полицейских в центре Лондона

Ранее сообщалось о нападении в центре Брюсселя на военный патруль.

Неизвестный с криком "Аллах акбар" набросился на военных с ножом и ранил их. Нападавший был ликвидирован. Прокуратура классифицировала случившееся как теракт.