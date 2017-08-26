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26 августа 17, 09:56
В Брюсселе в отделение полиции бросили "коктейль Молотова"
полиция
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Нападавший скрылся.
Неизвестный бросил в здание полицейского участка в центре Брюсселя бутылку с зажигательной смесью, передает RTBF.
 
О пострадавших не сообщается. 
 
"Коктейль Молотова" был брошен во входную дверь. Злоумышленник скрылся, задержать его не удалось.

Неизвестный напал на полицейских в центре Лондона
 
Ранее сообщалось о нападении в центре Брюсселя на военный патруль.
Неизвестный с криком "Аллах акбар" набросился на военных с ножом и ранил их. Нападавший был ликвидирован. Прокуратура классифицировала случившееся как теракт. 
Korrespondent
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