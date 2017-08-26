В Минске арестовали экс-кандидата в президенты Беларуси

Лидер Белорусского национального конгресса и бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич арестован. Об этом сообщила его супруга Марина Адамович.

"Николая арестовали сегодня около 12, недалеко от дома, когда он шел на встречу", - написала она в Facebook.

По словам жены активиста, его доставили в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске.

Информация о продолжительности ареста разнится - от пяти до 15 суток.

В начале августа суд заочно приговорил Статкевича к административному аресту на 15 суток за проведение несанкционированной акции в Минске 3 июля, в День независимости Беларуси.

Постановление оппозиционер обжаловал, однако новый вердикт пока не вынесен. Как отмечает супруга политика, в этой связи пока неясно, как долго активист проведет под стражей.

Новый арест эксперты связывают с планами Статкевича принять участие в оппозиционной акции на Октябрьской площади Минска 8 сентября. Мероприятие организует Белорусский национальный конгресс.