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27 августа 17, 11:05
Макрон теряет рейтинг во Франции
Макрон
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За месяц рейтинг французского президента упал на 14%.
Во Франции продолжает снижаться уровень доверия к президенту Эммануэлю Макрону. За месяц рейтинг французского лидера снизился на 14%, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу еженедельника Journal du Dimanche.
 
Согласно результатам исследования, в августе только 40% французов были удовлетворены деятельностью президента. В июле работу Макрона одобряли 54% опрошенных. 57% французов не выражают доверия новому президенту.
 
"Спустя четыре месяца после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства", – пишет издание. 
 
Отмечается, что рейтинг Макрона снижается намного быстрее, чем рейтинги двух его предшественников – Франсуа Олланда и Николя Саркози. Так, спустя несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился всего на 2% (с 56% до 54%). Рейтинг Саркози в августе 2007 года вырос на 3% (с 66% до 69%).
Korrespondent
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