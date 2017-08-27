Макрон теряет рейтинг во Франции

Во Франции продолжает снижаться уровень доверия к президенту Эммануэлю Макрону. За месяц рейтинг французского лидера снизился на 14%, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу еженедельника Journal du Dimanche.

Согласно результатам исследования, в августе только 40% французов были удовлетворены деятельностью президента. В июле работу Макрона одобряли 54% опрошенных. 57% французов не выражают доверия новому президенту.

"Спустя четыре месяца после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства", – пишет издание.

Отмечается, что рейтинг Макрона снижается намного быстрее, чем рейтинги двух его предшественников – Франсуа Олланда и Николя Саркози. Так, спустя несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился всего на 2% (с 56% до 54%). Рейтинг Саркози в августе 2007 года вырос на 3% (с 66% до 69%).



