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27 августа 17, 22:30
Израиль грозит прекратить финансировать ООН
Израиль
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Тель-Авив добивается перемены отношений ООН к Израилю.

В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль ему будет заявлено, что Тель-Авив "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри организации. Об этом заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, пишет газета Times Of Israel.

Она заявила, что ее страна добивается "разительной перемены" в отношении ООН к Израилю. "Мы хотим ощутимых перемен в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время поставить этот вопрос в лоб", - сказала Хотовели.
Если ООН "не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран, отметила Хотовели. 

По ее словам, США также сменили свою позицию и ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю и "тоже больше не будут платить".

Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане. 

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину проведет переговоры с лидерами обеих сторон.

Генсек прибывает в Израиль сегодня с трехдневным визитом.

Напомним, Вооруженные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) размещаются на юге страны с 2006 года для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем. Франция намеревается представить резолюцию о продлении действующего мандата миссии еще на год и не исключает "каких-то изменений в тексте резолюции". Постпред США при ООН заявила о намерении добиваться изменения мандата, чтобы военнослужащие ООН приняли меры в отношении ливанской группировки Хезболлах, которую США считают террористической.

 
Korrespondent
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