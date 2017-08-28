Израиль грозит прекратить финансировать ООН

В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль ему будет заявлено, что Тель-Авив "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри организации. Об этом заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, пишет газета Times Of Israel.

Если ООН "не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран, отметила Хотовели.





По ее словам, США также сменили свою позицию и ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю и "тоже больше не будут платить".





Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане.





Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш в ходе своего первого визита в Израиль и Палестину проведет переговоры с лидерами обеих сторон.





Генсек прибывает в Израиль сегодня с трехдневным визитом.





Напомним, Вооруженные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) размещаются на юге страны с 2006 года для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем. Франция намеревается представить резолюцию о продлении действующего мандата миссии еще на год и не исключает "каких-то изменений в тексте резолюции". Постпред США при ООН заявила о намерении добиваться изменения мандата, чтобы военнослужащие ООН приняли меры в отношении ливанской группировки Хезболлах, которую США считают террористической.



