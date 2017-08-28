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28 августа 17, 11:03
Мигранты перевели из Германии рекордное количество денег
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Все больше денег посылается в страны Восточной Европы и в Сирию.

Работающие в Германии выходцы из других стран в 2016 году перевели на родину рекордную сумму денег. Об этом пишет Wirtschaftswoche, ссылаясь на данные Немецкого федерального банка (Bundesbank).

В 2016 году мигранты осуществили переводы на сумму в 4,2 млрд евро, что является абсолютным рекордом за период объединенной Германии и на 700 млн евро превышает показатели 2015 года.

Издание отмечает, что постоянный рост фиксируется в сумме переводов в страны Восточной Европы. Выросли и переводы в Сирию: с 18 млн евро в 2015 году до 67 млн в 2016-ом.

Однако абсолютный рекорд держит Турция: туда работающие в Германии выходцы из этой страны каждый год отправляют около 800 млн евро.

Как сообщалось, в Германии ждут роста ВВП из-за притока беженцев. При этом только программы по интеграции этих людей будут обходиться ФРГ в 28 млрд евро в год.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает правильной свою миграционную политику. В 2015 году в страну попал приблизительно миллион мигрантов из стран Ближнего Востока. В 2016 году количество беженцев в ФРГ снизилось до 280 тысяч человек.
Korrespondent
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