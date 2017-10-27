Вина за каталонский кризис лежит на двух несгибаемых лидерах

"Испания переживает наихудший политический кризис со времен своего возвращения к демократии 40 лет назад из-за несгибаемости двух ключевых лидеров", - говорится в редакционной статье The Washington Post.

"Карлес Пучдемон, президент Каталонии, настоял на проведении референдума о независимости вопреки решению Конституционного суда Испании и мнению большинства своих избирателей и теперь не желает отказываться от провозглашения независимости, - пишет газета. - В ответ консервативный премьер-министр Испании Мариано Рахой прибег к радикальной мере: установлению контроля над провинцией со стороны федеральных властей, что может спровоцировать массовое гражданское неповиновение или даже насилие".

Хотя европейские лидеры резко отвергли призыв Пучдемона к посредничеству и заняли сторону правительства в Мадриде, как и администрация Трампа, президент Каталонии настаивает на своем, угрожая инициировать голосование в каталонском парламенте по формальному провозглашению независимости, продолжает издание. "Это понравится его партнерам по коалиции, леворадикальной партии "Кандидатура народного единства", чья антикапиталистическая, антиевропейская платформа может отчасти объяснить, почему российский аппарат государственной пропаганды, включая его рупор Джулиана Ассанжа, решительно поддержали сепаратистов", - утверждает The Washington Post.

"Москва будет ликовать, если противостояние между Рахоем и Пучдемоном дестабилизирует испанскую демократию, - считает газета. - Западные правительства, включая администрацию Трампа, должны усерднее добиваться компромисса. Есть два перспективных пути. Первый - это конституционная реформа, которая бы наделила такие регионы, как Каталония, большей автономией; Рахой одобрил предложение оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии о том, чтобы комитет в конгрессе депутатов ее рассмотрел. Другой путь - это новые региональные выборы в Каталонии, которые являются правильным способом бросить вызов лидерству Пучдемона".

"Каталонская оппозиция хочет выборов, как и Мадрид, - продолжает редакция. - Однако любое голосование не должно исключать партии, выступающие за независимость, несмотря на совершенные ими правонарушениях. Жесткие действия Рахоя рискуют привлечь больше избирателей в лагерь сепаратистов". Издание призывает испанского лидера "воздержаться от новых репрессий и добиваться политического решения".