Путин направил в Каталонию посланника

"На этой неделе один из политиков, который близок к Путину и играет важную роль в российской стратегии, направленной на аннексию территорий бывших советских республик, посетил Барселону, намереваясь установить связи между "орбитой Кремля" и возможно независимой Каталонией", - утверждает El Pais, ссылаясь на "источники в испанской разведке". Журналист Давид Аландете пишет: "Дмитрий Медоев, близкий к Москве осетинский чиновник и фактический министр иностранных дел ирредентистской республики Южная Осетия, в понедельник и вторник побывал в Каталонии с официальным визитом и открыл учреждение в целях установления двусторонних отношений".

В статье говорится: "В понедельник Медоев приехал в Барселону с частной повесткой дня, встретился с предпринимателями и открыл представительство Южной Осетии, чтобы "способствовать двусторонним связям (...) в области культуры и в гуманитарной сфере", как объявили в среду такие российские СМИ, как портал Sputnik. Эти СМИ цитируют слова Медоева на торжественном открытии нового учреждения, подчеркивающие параллели между казусами Каталонии и пророссийских республик, теоретически независимых, а в реальности аннексированных Москвой: "Двадцать шесть лет назад югоосетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности".

Южная Осетия (53 тыс. жителей) и Абхазия (240 тыс.) провозгласили независимость от Грузии в 1990-х годах, напоминает издание. "Россия не только поддержала распад Грузии, так как эта страна с 3,7 млн человек стала сближаться с Западом. Она сделала то же самое в 2014 году с Украиной (42,5 млн), непосредственно присоединив к своей территории Крымский полуостров", - говорится в статье.

Газета также пишет, что Медоев побывал в итальянских регионах Ломбардия и Венето и встретился с представителями различных региональных и местных властей. "В среду ни правительство Каталонии, ни сепаратистские власти Южной Осетии не подтверждали и не отрицали факты каких-либо встреч [Медоева] с высокопоставленными каталонскими чиновниками или законодателями", - сообщает Аландете.

25 сентября власти Южной Осетии потребовали уважать "право населения Каталонии на суверенитет" и предостерегли, что "репрессии и двойные стандарты неприемлемы".

"В последние годы, - говорится далее, - Россия вложила крупные ресурсы в такие пропагандистские СМИ, как RT и Sputnik, а также в настоящую цифровую войну в соцсетях, путем которой она подогревала раздоры на выборах в США в прошлом году и во Франции и в Германии в нынешнем". Если верить инструментам Alliance for Securing Democracy, с сентября этого года в "пророссийских информационных сетях", как выражается издание, часто упоминаются Каталония и все, связанное с процессом провозглашения независимости.

На той же странице помещена статья-врезка под названием "Двойная дипломатическая игра России". Издание пишет: "Хотя российская дипломатия публично уверяет, что считает каталонский кризис сугубо внутренним делом Испании, российский президент высказался куда более критически. Владимир Путин обвинил Европу в том, что она "бездумно" и "безоговорочно" поддержала отделение Косово, провоцируя теперь подобные процессы в других регионах". В этой связи газета напоминает: "На деле Испания до сих пор не признала независимость Косово".